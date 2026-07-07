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Jornal Diário de Suzano - 04/07/2026
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Cidades

Assistência Social inaugura novo espaço para serviço de convivência no Jardim Revista 

Unidade instalada na rua Bandeirantes terá capacidade para atender até cem crianças e adolescentes, reforçando o acolhimento na região norte de Suzano

06 julho 2026 - 18h02Por De Suzano
Assistência Social inaugura novo espaço para serviço de convivência no Jardim Revista Assistência Social inaugura novo espaço para serviço de convivência no Jardim Revista  - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social inaugurou nesta segunda-feira (06/07) o novo espaço onde funcionará o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do polo Gardênia, que passa a funcionar na rua Bandeirantes, 183, no Jardim Revista. O equipamento poderá receber até cem crianças e adolescentes e chega para reforçar o acolhimento aos munícipes da região norte, especialmente para famílias cadastradas pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Gardênia.

A unidade contará com aporte de R$ 300 mil por ano por parte da administração municipal para garantir, no contraturno escolar, suporte socioemocional e atividades esportivas e artísticas, com oficinas de música e de grafitti. Ainda serão promovidas ações para atendimento a toda a família, assim como às mulheres vítimas de violência. Os serviços serão conduzidos pela Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae), por meio do projeto “Mentes Brilhantes”.

Para celebrar mais essa conquista para a cidade, que ganhou seu oitavo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, foi organizada uma cerimônia que contou com as presenças do prefeito Pedro Ishi; da primeira-dama Déborah Raffoul Ishi; do vice-prefeito Said Raful; do secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo; e da presidente da Aamae, Silvia Rangel.

A comunidade acompanhou com emoção a fala das autoridades, que abriram espaço para que uma moradora pudesse revelar o sentimento de poder contar com esta estrutura no bairro. “É muito bom podermos deixar nossos filhos em um ambiente no qual podemos ter confiança e saber que meninos e meninas estarão bem assistidos”, declarou Eliene Valdecir, que estava acompanhada de sua filha.

Por sua vez, o titular da pasta destacou a importância deste equipamento para a formação de crianças e adolescentes. “Proporcionamos, em parceria com a Aamae, um espaço onde não apenas oferecemos um acolhimento do ponto de vista socioemocional, mas também buscamos desenvolver potencialidades daqueles que convivem no ambiente. Isso faz muita diferença na vida deles”, disse o titular da pasta.

Prova do impacto dessa iniciativa foi a apresentação dos jovens que já fazem parte do projeto “Mentes Brilhantes”. Eles brindaram a inauguração do prédio com uma bela performance de bateria, que deu o tom da festa em meio aos brinquedos que estavam espalhados pela rua, incluindo cama elástica e piscina de bolinhas.

Logo após a cerimônia e a apresentação, todos foram conhecer o interior da estrutura, que tem cinco salas, dois banheiros e um refeitório. A visita foi supervisionada pela psicóloga Mariana do Nascimento, que será a orientadora responsável pelo trabalho que será desenvolvido no local.

O prefeito afirmou que este serviço cumpre um papel extremamente relevante no contexto das políticas públicas voltadas à Assistência Social. “Temos uma responsabilidade muito grande com as famílias que precisam destas estruturas, não só na região norte como em toda a cidade. Nosso compromisso era disponibilizar o quanto antes um equipamento que proporcionasse esses acolhimentos”, pontuou o chefe do Executivo municipal.

Agora, com a inauguração da unidade do Jardim Revista, a rede de proteção para famílias em situação de vulnerabilidade social passa a contar com uma capacidade de 800 vagas nos serviços de convivência, abrangendo o suporte oferecido nos outros sete equipamentos que desenvolvem as mesmas atividades.

Também marcaram presença no evento, por parte da prefeitura, o secretário de Governo, Alex Santos; os diretores da Assistência Social, Regiane Borges e Carlos Araújo, que também é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Suzano (Comdicas); a coordenadora do Programa Prevenir a Violência Escolar, Eliane Alencar; a coordenadora do Cras Gardênia, Adriana Lopes; e o assessor estratégico da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, Marcelo Miyasaki.

 

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