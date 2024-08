Instituto Nacional aponta 61 focos de incêndios em 8 meses no Alto Tietê

O Alto Tietê registrou, de janeiro a agosto de 2024, 61 focos de incêndio em áreas de mata. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Mogi das Cruzes e Santa Isabel foram os municípios com maiores registros, com 16 cada.

INPE

De acordo com o Inpe, Suzano registrou oito focos de incêndio. Na sequência aparecem Salesópolis (7), Arujá (7), Guararema (3) e Biritiba Mirim (2). Itaquaquecetuba e Poá tiveram apenas um registro neste ano. Apenas Ferraz de Vasconcelos não figura na lista do instituto.

EM TODO O ESTADO

Em todo o Estado, foram 5.328 focos em 2024.

DEFESA CIVIL

Nesta quinta-feira (29), a Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para o risco elevado de incêndios em quase todo o território paulista nos próximos dias.

Isto porque, as temperaturas devem subir entre sexta-feira (30) e domingo (1°).

A temperatura também deve subir nas cidades do Alto Tietê. De acordo com a previsão, algumas cidades podem registrar até 30° C.

CORPO DE BOMBEIROS

Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros de Suzano, Marcos Vinícius Carbonel, as ocorrências de queimadas no município não foram de grande complexidade. “Tem incêndio em vegetação, mas são situações pontuais. Não tivemos uma ocorrência de grande repercussão ou de grande magnitude. Está bem controlado”, explicou o tenente.

MAIORIA DAS OCORRÊNCIAS

A maioria das ocorrências foi causada por ação humana, como queimar lixo em área de mata ou descarte de cigarro. Por outro lado, Carbonel afirmou que a população tem se conscientizado. “Graças a essas ações que a população deixa de fazer, não há muitas ocorrências desta natureza”, finalizou.