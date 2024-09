Integrantes da campanha de Lisandro registram B.O após ameaça de homem com machado

Membros da campanha do candidato a vereador de Suzano, Lisandro Frederico (Podemos), registraram um Boletim de Ocorrência (B.O) após um homem destruir um material de campanha com um machado. O caso ocorreu na tarde da última terça-feira (3), na Rua Doutor José Santos Neto, no Jardim Suzanópolis.

De acordo com o B.O, por volta das 14h40, um casal entregava panfletos no bairro. Um morador não gostou e saiu da casa com um machado para destruir o material. Uma bolsa com panfletos foi destruída pelo suspeito.

Ainda segundo o B.O, na sequência, o agressor ameaçou o casal de morte se ambos continuassem com a campanha. Não houve agressão física direta. Policiais militares foram até a residência do morador, porém o homem não estava no local. Segundo o B.O, não há suspeitas de que o autor represente outro candidato.

O caso foi registrado no 1° DP de Suzano.