Inter Mogi lança primeira escolinha de Futsal/Society no Parque Airton Nogueira, em Mogi das Cruzes,

O time de futsal Inter Mogi, em parceria com a Prefeitura de Mogi das Cruzes e a Secretaria Municipal de Esportes, anuncia a criação de sua primeira escolinha de Futsal/Society, com aulas gratuitas que serão dadas no Parque Airton Nogueira (Av. Antônio de Almeida, s/n - Jardim Marica).

O projeto, que terá início nesta segunda-feira (26), é voltado para as crianças de 8 anos a 14 anos, que serão divididos por turmas. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas por meio dos links inseridos na biografia do Instagram (@intermogi_oficial_base).

A escolinha promete oferecer estrutura e qualidade dignas de equipes de alto rendimento, conforme explica a presidente do clube, Márcia Pereira: “O Inter Mogi dá um passo importante no incentivo ao esporte de base com o lançamento de sua nova escolinha de futsal. O projeto tem como objetivo formar jovens atletas com qualidade técnica e valores fundamentais para a prática esportiva, e tem como diferencial o envolvimento de profissionais das equipes de alto rendimento, que atuarão diretamente nos núcleos da escolinha. A proposta é ir além das quadras e contribuir para a educação integral das crianças e adolescentes da região.”.

As atividades estão divididas por faixa etária e ocorrerão às segundas e quartas-feiras. Os alunos de 8 anos a 10 anos vão treinar das 8h30 às 9h50 e os alunos com idades de 11 anos a 14 anos farão os treinos das 10h00 às 11h20.

“Além da qualidade técnica, o grande destaque do projeto é que não possui nenhum custo para os participantes, ou seja, é uma oportunidade acessível para todos os atletas da região”, reforça Márcia.

Sob o comando dos professores Jeferson Leite e Vitão, treinadores do próprio Inter Mogi, a escolinha conta com o apoio institucional da Prefeitura de Mogi, que tem à frente a prefeita Mara Bertaiolli; do secretário de Esportes e Lazer, Fred Abib; e do vereador Edson Santos (incentivador do projeto).