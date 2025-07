Inverno mais frio 'aquece' vendas; lojas comemoram aumento de 30%

As lojas de Suzano registraram, nestes meses de inverno, um aumento de até 30% nas vendas de agasalhos. O ticket médio de vendas, isto é, o valor que as pessoas costumam gastar por compra, está por volta dos R$ 200 na maioria dos estabelecimentos. Segundo os gerentes do setor, o frio foi um catalisador para o comércio de roupas pesadas.

De acordo com Fernando Vaz, gerente de uma das unidades da Besni, as vendas na loja cresceram entre 15% e 20%. “A frente fria impulsionou as vendas, fez com que as pessoas saíssem de casa para se agasalhar”, afirmou. Segundo Vaz, “alguns sapatos e botas saíram mais, porém o destaque mesmo é para os produtos de confecção. Nosso ticket médio de vendas agora está numa média de R$ 220”.

Na Caedu, a situação é semelhante, a gerente Joelma Neves contou que o desempenho está melhor do que no ano passado, com aumento de até 30%. “Aqui, o que tem sido mais procurado são roupas pesadas, como peças retilíneas, roupões, moletons e casacos”, explicou.

Em lojas populares, o aumento na busca por agasalhos também é perceptível. A gerente da Compacto Modas, Amanda Sousa, afirmou que as vendas aumentaram 20% neste ano por conta do inverno. “Sobre o ticket médio, o nosso varia bastante, mas começa a partir dos R$30”, apontou. Ela acrescentou que “tem clientes e clientes, alguns chegam preparados para comprar várias coisas, outros optam por pegar coisas mais baratas e em conta que estão aqui na loja”.

Até mesmo estabelecimentos recém-inaugurados sentem o impacto do frio nas vendas. “Embora não tenhamos um parâmetro para comparar, já que abrimos no último dia 20, estamos vendendo um pouco de tudo agora. As pessoas têm comprado tanto roupas de frio quanto as de calor, acredito que por estarem conhecendo a loja”, explicou o gerente da Sai de Baixo, Janael Patrício.

No entanto, a comparação pode não ser positiva para todos. Apesar do aumento de 30% nas vendas deste inverno, a gerente da Águia Shoes, Fabiana Conserda, afirmou que o movimento ainda está abaixo do registrado no ano passado. “As pessoas vêm e acabam comprando mais blusas e calças, às vezes levam um conjuntinho de moletom, mas as vendas estão piores este ano”, lamentou.