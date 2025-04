Itaquá inaugura Jardins Comestíveis no parque ecológico

A Prefeitura de Itaquaquecetuba inaugurou, nesta terça-feira (22), o programa Jardins Comestíveis no Parque Ecológico Mário do Canto. O evento que celebrou o Dia da Terra foi realizado na EMEB Vereador Augusto dos Santos e contou com a presença do prefeito Eduardo Boigues, secretários, convidados e estudantes.



“O parque ganhou mais vida e ficou mais bonito. O Jardins Comestíveis é de grande importância para a cidade e traz benefícios para o meio ambiente e para a população. Fica o convite para conhecer e interagir com a obra, respeitando o espaço e sem colher os alimentos antes do tempo para não prejudicar as fases do projeto. Agradecemos a todos que tornaram o programa uma realidade no município”, disse o prefeito Eduardo Boigues.



Idealizado pela Ong Dia da Terra em parceria com o artista franco-tunisiano Jean Paul Ganem, o programa tem patrocínio da EDP, realização da Brazimage e do governo estadual, com o apoio da Prefeitura de Itaquaquecetuba.



“A EDP atua com ações práticas para promover impacto positivo nas regiões em que está presente e acredita na força das parcerias para transformar realidades, como no caso desse programa, que alinha sustentabilidade, educação e inclusão”, destacou Dominic Schmal, diretor de sustentabilidade da EDP na América do Sul.



A instalação artística na natureza combina princípios agroflorestais para a produção de alimentos, além de promover atividades de mobilização comunitária e empreendedorismo social, com foco na geração de renda.



A obra de arte, no formato de árvore, está instalada dentro e ao redor da escola, ocupando 1.200 m². São 100 espécies plantadas, a maioria comestível, e 50 delas formarão hortas que, no futuro, darão lugar a uma floresta produtiva.



Depois do evento, os estudantes realizaram o plantio de 10 mudas. “A obra está entregue com uma diversidade enorme de alimentos. Projetei uma árvore, que é um símbolo poderoso, e fonte de vida. A raiz está ao lado da escola e me faz refletir sobre a importância de educarmos as nossas crianças para que estabeleçam um relacionamento saudável com a natureza. Hoje tivemos o prazer de ver tudo isso pronto e com a presença deles. É gratificante”, afirmou o artista.



A abertura da instalação ao público está prevista para o dia 29 de abril, quando terão início oficinas e vivências em técnicas agroflorestais. Mais informações estão disponíveis nos perfis da Ong e da prefeitura no Instagram.



“Estamos muito felizes com a abertura desse programa aqui em Itaquá. Iniciaremos uma nova etapa, que são as oficinas oferecidas à comunidade voltadas à ecogastronomia. Os participantes aprenderão práticas culinárias sustentáveis, com ingredientes colhidos no local. Financiado pelo Instituto Bia Rabinovich, o curso oferece certificado, caderno de receitas e uma mini horta. Convidamos a todos para participar. As inscrições terminam no dia 29”, destacou Mozart Mesquita, diretor executivo da Ong.



Além disso, entre junho e agosto haverá oficinas sobre cultivo de hortas caseiras, uso de ervas medicinais e compostagem voltadas a estudantes do ensino fundamental e jovens entre 18 e 25 anos.