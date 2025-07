Itaquá Park Shopping promove férias 'Além das Telas'

De 10 a 27 de julho, o Itaquá Park Shopping se transforma em um verdadeiro playground off-line para todas as idades. Com a proposta de oferecer momentos de lazer longe das telas, o empreendimento promove o evento “Férias no Park – Além das Telas com Jogaderia”, uma atração gratuita que promete diversão e conexão entre crianças, jovens e adultos.

O espaço, instalado na área próximo à Havan, funcionará diariamente das 14h às 20h e reunirá uma seleção de jogos de tabuleiro, cartas e baralho, além dos aguardados torneios de UNO aos domingos. Tudo com o acompanhamento de monitores especializados, que ajudam os participantes a mergulharem na dinâmica dos jogos de forma leve e divertida.

Para participar, basta ter a partir de 6 anos (acompanhado por um responsável) e realizar a inscrição antecipadamente pelo Sympla (link disponível no site do shopping) ou diretamente no local do evento, sujeito à disponibilidade de vagas.

“A Jogaderia é um convite para resgatar o olhar, o riso, o jogo em equipe. Um momento para pais, filhos e amigos se conectarem de verdade, criando memórias que vão além das telas. É um respiro necessário e cheio de afeto”, destaca Fernando Brandão, superintendente do Itaquá Park Shopping.

Mais do que uma alternativa de lazer, o evento representa uma experiência completa, que valoriza o tempo em família, incentiva a interação, resgata o encanto das brincadeiras clássicas e estimula o raciocínio lógico de forma lúdica.

Jogaderia: Férias no Park – Além das Telas

Data: 10 a 27 de julho

Horário: 14h – 20h

Local: Área Lazer do Park – Itaquá Park Shopping (Estrada Municipal do Mandi, 1205 - Jardim Adriane– Itaquaquecetuba/SP)

Ingresso: Gratuito

Público: Crianças a partir de 6 anos, acompanhadas por responsável

Inscrições: via Sympla ou presencialmente

Destaque: Torneios de UNO todos os domingos, com premiações especiais



Sobre o Itaquá Park Shopping

Inaugurado em 2017, o Itaquá Park Shopping é o primeiro shopping center de Itaquaquecetuba e oferece um amplo mix de lojas, serviços e opções de lazer e entretenimento. Com mais de 120 lojas, sendo cinco âncoras nacionais, quatro megalojas, cinema, da rede Cinépolis, Poupatempo, Supermercado Nagumo, Clínica de Saúde, academia e muito mais. O empreendimento recebe anualmente 6 milhões de visitantes e se tornou um destino indispensável para quem busca qualidade e conveniência. Está localizado estrategicamente na Estrada Municipal do Mandi, 1.205, no bairro Jardim Adriane, com saída para a Rodovia Governador Mário Covas Júnior.

