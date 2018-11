Jardim São José e Jardim Brasil cobram manutenção em ruas

Dois bairros de Suzano - Jardim Brasil, localizado em Palmeiras e Jardim São José, localizado do lado norte da cidade - estão enfrentando problemas com a falta de manutenção das principais ruas e avenidas.

Na Avenida Paulo Ernani Braga do Nascimento, no Jardim São José, o problema é um buraco que fica localizado na altura do número 747. Os comerciantes que trabalham em frente ao local explicam que moradores do entorno colocam terra em cima do buraco para amenizar os impactos com o solo e, fazer com que os automóveis não tenham que desviar na pista.

"Esse buraco já está aqui faz tempo. Teve um pessoal que colocou terra para assentar. Só que, quando chove, a avenida vira um lamaçal terrível", conta a comerciante Andreia de Freitas, de 39 anos. A avenida, que é bem movimentada, é considerada pelos residentes como uma das principais vias do bairro. Ônibus, vans e automóveis precisam desviar na contramão para não ficarem presos na lama e no buraco, pois com as chuvas dos últimos dias, o local se torna um problema.

"Já quebrei a suspensão do meu carro duas vezes nesse buraco. Ele acaba com o carro da gente. Acho um descaso da Prefeitura em largar a rua desse jeito", opina o marceneiro Manoel de Freitas, de 51 anos. "E digo mais, a única alternativa de melhorar essa situação é, além de asfaltar, abrir algumas vias alternativas na rua de cima e na rua de baixo, assim o trânsito fluiria melhor", acrescenta.

"O maior perigo desse buraco são os desvios que os carros fazem", diz o aposentado Adonel Pereira, de 76 anos.

Do outro lado de Suzano, em Palmeiras, especificamente no bairro Jardim Brasil, a Rua Benedito Troguilho (antiga Rua T) tem sofrido com as chuvas dos últimos dias. O chão de terra se transforma em um lamaçal, impedindo os moradores de saírem de casa.

"Não dá pra sair nem a pé e nem de carro. Para levar as crianças para a escola é um desafio. A rua inteira fica lisa, o barro desce junto com a água, impedido a gente de andar", conta a dona de casa Alexandra de Souza, de 37 anos.

Além do problema do barro, a rua carece de limpeza e corte de grama. O nível do chão é desigual, se tornando um problema para quem está conduzindo um automóvel. A pensionista Maria Rodrigues da Silva, de 62 anos, é moradora do bairro há 25 anos. Ela reclama da falta de asfalto, falta de esgoto e falta de coleta de lixo. "Nós estamos abandonados por aqui. O mato não é cortado, o caminhão do lixo não passa todos os dias, quando chove não tem como sair de casa", relata.

Além disso, o problema do esgoto é o que mais atrapalha Maria, já que um buraco com dejetos vindo de outras ruas é despejado perto da sua casa. "Tenho problema de saúde e não posso ficar perto de coisas como essa. Quando está muito quente, o cheiro desse buraco é insuportável. Já reclamei com os responsáveis e com a Prefeitura, mas nada foi feito".

De acordo com a Prefeitura de Suzano, a região do Jardim Brasil apresenta um relevo muito acidentado e que nas áreas com mais aclives a manutenção se torna mais difícil. "A pasta vem priorizando a manutenção das vias do município com as situações mais emergenciais. Nos próximos dias, as equipes estarão na região do Jardim Brasil e em outros pontos do distrito de Palmeiras. A pasta também estudo intervenções nos corredores de ônibus daquela região. A Prefeitura, inclusive, aguarda recursos estaduais para ampliar a cobertura asfáltica em Palmeiras, conforme estudos técnicos e planilhas orçamentárias", garante.

Já a Avenida Paulo Ernani Braga faz parte do pacote de vias que irá receber os serviços de manutenções asfálticas no Boa Vista, com isso, a via será beneficiada em breve.