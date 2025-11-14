Jorge Bei Maluf será interditada na segunda para obras de drenagem

Com o objetivo de ampliar o sistema de drenagem e reduzir os impactos das chuvas na região do Jardim Natal, a Prefeitura de Suzano dará início nesta segunda-feira (17/11) a uma importante obra que vai beneficiar cerca de 30 mil moradores. Para viabilizar a execução do serviço, o sentido Mogi das Cruzes da avenida Jorge Bei Maluf será interditado por um período estimado de 45 dias. O outro sentido, que liga Mogi a Suzano, permanecerá com o fluxo normal.

O bloqueio será feito tanto na rua Romanato Domênico quanto na entrada para a avenida Jorge Bei Maluf pela avenida Vereador João Batista Fitipaldi, onde os motoristas serão informados sobre a interdição. Também será reforçado que eles poderão utilizar a via para os demais destinos.

Com o objetivo de garantir a orientação necessária aos motoristas que trafegam por este acesso, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana intensificará a sinalização referente à intervenção em dez pontos, escolhidos estrategicamente para contemplar todos que chegam das diferentes regiões do município.

Os condutores que vêm de Poá pela rua Major Pinheiro Fróes (SP-66) devem desviar para a avenida Vereador João Batista Fitipaldi de forma a acessar o viaduto Leon Feffer e, assim, seguir em direção à rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66).

Aqueles que saem da região norte, pela avenida Vereador João Batista Fitipaldi, podem virar à esquerda para subir o viaduto Leon Feffer e também chegar ao mesmo destino. Outra opção é a estrada do Furuyama, que conecta com o distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes.

Já os motoristas que vêm pela rodovia Índio Tibiriçá (SP-31) devem se atentar para se manter à direita quando estiverem na altura da rua Padre Eustáquio, na Vila Amorim, para chegar à rua Dr. Prudente de Moraes.

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, afirmou que a pasta prestará o suporte adequado no trânsito para mitigar os impactos da intervenção. “Nossa equipe orientará os motoristas sobre as mudanças que precisarão ser feitas por conta da interdição deste sentido da via. Contamos com a colaboração de todos, pois essa obra precisa ser realizada”, declarou.

Obra

As intervenções neste trecho serão necessárias para a instalação de oito aduelas de 1,5 metro de altura que, juntas, somam 13 metros de largura. O trabalho garantirá uma estrutura reforçada para blindar os canais que transportam gás por esse trecho, promovendo o escoamento das águas da chuva para uma vala de drenagem que termina no rio Tietê.

A interdição em um dos sentidos da avenida Jorge Bei Maluf não tinha como ser evitada, pois os serviços ocuparão uma extensão de cinco metros para dentro da via, desde o muro da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

A obra foi iniciada ainda no primeiro semestre, na altura do Jardim Belém, com o objetivo de promover a instalação das novas estruturas hidráulicas na direção do rio Tietê, já ultrapassando a linha férrea. A escavação para a colocação das tubulações foi feita com base em estudos de topografia e fluxo hídrico, de forma a potencializar a eficiência do escoamento.

As atividades foram projetadas para garantir a ampliação da tubulação existente com caixas de retenção, para coletar a água da chuva e direcioná-la de forma mais eficiente para o curso do rio Tietê, beneficiando diretamente os moradores do Jardim Belém, Jardim Portugália, Vila Amorim, Jardim Nazareth e todo o entorno.

Para o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, o avanço do projeto é estratégico para a segurança e o bem-estar da população. “Esse tipo de intervenção é uma das mais importantes para quem vive, trabalha, e circula nesta localidade. Estamos atuando para garantir mais infraestrutura urbana, com foco na prevenção. A drenagem é uma das frentes que mais impactam diretamente o cotidiano das famílias. Com essa parceria, conseguimos acelerar uma solução efetiva para uma demanda da região”, disse.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi destacou que os 45 dias de obras neste trecho vão deixar um legado importante para a cidade e garantir mais segurança para milhares de famílias. “Sabemos que essa intervenção muda um pouco a rotina das pessoas, mas esse é um passo necessário para resolver um problema antigo e reduzir o risco de enchentes no nosso município. Estamos trabalhando para deixar Suzano mais segura, preparada e com infraestrutura moderna. Toda grande transformação exige um esforço temporário, mas o resultado vai valer a pena. É um investimento que vai ampliar a capacidade de escoamento da água da chuva e proteger nossos moradores”, ressaltou o chefe do Poder Executivo municipal.