Junta Militar reforça que prazo para alistamento se encerra nas próximas semanas

A Junta Militar de Suzano reforça aos munícipes nascidos em 2008, que completam 18 anos em 2026, que é necessário realizar o alistamento militar por meio do site do Exército Brasileiro (alistamento.eb.mil.br/). O cadastro deve ser feito até o dia 30 de junho.

Vale destacar que a unidade militar que fica sediada em Suzano, na rua Ester Boros, 76, no Jardim Vitória, que funciona de segunda a sexta-feira, de 8 às 16 horas, está disponível para garantir suporte aos munícipes que não conseguirem realizar o cadastro até a segunda semana de junho. Os esclarecimentos também são feitos pelo telefone (11) 4744-7231.

Outro aspecto que os jovens devem se atentar é para a conclusão do cadastro no site. Ao final das etapas exigidas pela plataforma, deverá aparecer na tela “Seu alistamento foi concluído com sucesso”. Caso não receba essa mensagem, o munícipe deve realizar o processo novamente porque os dados não foram registrados.

Assim que terminar o período de alistamento, os jovens devem acompanhar a sua respectiva situação perante o Exército Brasileiro nesta mesma plataforma. Pelo acesso, será possível saber se o cidadão foi dispensado ou se passou para a próxima fase.

O prefeito Pedro Ishi, como presidente da Junta de Serviço Militar do município, destacou a importância de realizar o alistamento. “Esse processo é fundamental para garantir a defesa nacional, assegurar a soberania do País e promover a formação cívica e a cidadania dos jovens. Além disso, cumprir com essa obrigação legal é essencial para a vida civil, pois a regularização militar é exigida para a emissão de documentos e o exercício de direitos básicos”, ressaltou o chefe do Poder Executivo municipal.