Lançamento oficial da chapa 'A Ordem é Trabalhar' recebe Patrícia Vanzolini

A chapa “A Ordem é Trabalhar” (Chapa 01), liderada pelo atual presidente da 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), Fabrício Ciconi Tsutsui, realizou na noite da última segunda-feira (21/10) o aguardado lançamento oficial. O evento, promovido no Edifício Columbia, na região central da cidade, reuniu apoiadores e recebeu a presidente seccional Patrícia Vanzolini, que atualmente também concorre ao conselho federal da Ordem.



Na oportunidade, o encontro contou com cerca de 200 pessoas que estiveram no espaço para demonstrar apoio ao projeto de gestão que pretende dar continuidade à administração da OAB Suzano no próximo triênio. O grupo, liderado pelo presidente Fabrício, pode reforçar demandas e apresentar as propostas que vão manter a subseção no caminho do desenvolvimento.



O evento também foi prestigiado pela atual presidente da OAB-SP, Patricia Vanzolini, que neste pleito concorre ao Conselho Federal da Ordem, contando com o advogado Leonardo Sica em sua sucessão na seccional paulista por meio chapa “OAB Sempre em Frente” (Chapa 14). Outra presença importante registrada foi da advogada suzanense Patrícia Braga, que concorre ao conselho seccional pelo mesmo grupo, representando a região de Suzano.



De acordo com o presidente Fabrício, a presença desses importantes representantes reforça a confiança da categoria em um grupo unido e preparado para manter a administração da OAB Suzano. “Nos últimos anos alcançamos conquistas inéditas e tudo isso foi alcançado graças à nossa união e ao estabelecimento de parcerias importantes junto à seccional. Por isso, nessas eleições, seguiremos juntos e fortalecidos. Além disso, a possibilidade de contar com uma representante suzanense em São Paulo é motivo de muito orgulho e alegria. Sem dúvidas, a novidade vem para ampliar ainda mais nosso trabalho conjunto”.



O lançamento também contou com a presença da vice-presidente da chapa, Edjane Maria da Silva Sutero; do secretário-geral, Cristian Sivera; da secretária-geral adjunta, Antonia Vidal Prado Gasparotti; e da tesoureira do grupo, Gabriella Gimenez. Ainda estiveram presentes os membros da atual diretoria da OAB-SP, contando com o tesoureiro Alexandre de Sá, que segue na disputa para o próximo triênio, e com a atual presidente da

Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo (Caasp), Adriana Galvão, que seguirá como secretária-geral pela chapa 14; além de presidentes de comissões e subseções da região, conselheiros seccionais e representantes da municipalidade.