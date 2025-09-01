Leozinho agita o palco do Barretube com modão sertanejo

O cantor Leozinho, de 9 anos, subiu ao palco do Barretube na tarde desta sexta-feira (29/8), na 70ª edição da Festa de Peão de Barretos. Ele contou com a participação de Bella Cypriano e Vitor Cadorini, filhos do cantor Edson, da dupla Edson e Hudson.

No palco do maior evento do segmento na América Latina, Leozinho apresentou um repertório dedicado ao sertanejo raíz.

Ao som de “60 dias Apaixonado” e “Ainda ontem chorei de saudade” a apresentação de Leozinho embalou o público. A banda contou com a participação especial da guitarrista Stefanie Vitória.

Ao final, o cantor mirim teve a participação especial de Bella Cypriano, de 6 anos, que também estreou no palco do Barretube, e do irmão, Vitor Cadorini, que lançou recentemente sua carreira e já tem uma canção estourada nas plataformas de áudio chamada: “Tudo o que você odeia”. Ambos são filhos de Edson, da consagrada dupla sertaneja Edson e Hudson.

O trio agitou o público ao som de “Vai Galera Coração”, música que ganhou o Brasil na voz de Edson e Hudson.

Visivelmente emocionado e feliz com sua participação, Leozinho disse ter realizado um sonho, o primeiro de muitos. Ainda mais confiante, ele disse que o momento confirma sua carreira nos palcos.

“Eu amo cantar e estar aqui, em Barretos, que é o coração do sertanejo, me deixa ainda mais certo da minha carreira. O meu sonho está apenas começando”, disparou o cantor.