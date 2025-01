Licitação em fase final prevê reinstalação de radares na SP-31

A reinstalação das lombadas eletrônicas (pedágios) na Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-031), que liga Suzano ao ABC Paulista, depende do processo de licitação de novos radares. De acordo com o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP), a licitação está em fase final.

Foi publicado, no dia 9 de dezembro, a classificação e a habilitação das três empresas mais bem classificadas por lote. Diante da classificação publicada, o processo encontra-se em fase recursal.

O funcionamento de 24 lombadas eletrônicas na rodovia foi suspenso em 2020. À época, o DER explicou que o motivo era o fim do contrato para a operacionalização dos equipamentos, que ficariam desativados até que um novo contrato fosse assinado pós-licitação.

LOMBADAS

As lombadas eletrônicas são dispositivos que têm o intuito de controlar a velocidade no tráfego de veículos. A fiscalização eletrônica na rodovia está sendo feita pela Polícia Militar Rodoviária, por meio de radares portáteis, garantindo a segurança dos motoristas.

O DER informou ao DS que está trabalhando para que a instalação dos novos radares aconteça no menor prazo possível.