Lista de outubro aponta 8,1 mil inadimplentes com dívida média de R$ 458

Pelo menos 8.136 estão na lista de devedores no comércio de Suzano no mês de outubro.

As informações são da Associação Comercial e Empresarial (ACE) da cidade. O valor médio das dívidas é de R$ 458.

Os débitos estão distribuídos entre 51% de pessoas declaradas do sexo masculino e 49% do feminino.

Neste recorte, existem pessoas de todas as faixas etárias acima de 18 anos, com uma frequência maior daqueles entre 29 e 55 anos.

A ACE Suzano sempre orienta o devedor a negociar e quitar suas dívidas diretamente com o credor para não correr risco de realizar pagamentos indevidos a terceiros e não ter seus débitos quitados com o credor real da dívida. Outra orientação é que, no momento da negociação, sempre exigir a quitação documentada por escrito.

Para verificar a existência de pendências, o consumidor deve comparecer à sede da Associação com um documento de identidade e solicitar a consulta no sistema.

Todos os débitos, incluindo conta de energia, água, varejistas grandes, cartão de crédito e outros, serão listados. Em alguns casos, o acordo pode ser feito diretamente pelo aplicativo “Acordo Certo” ou entrando em contato com o comércio onde a dívida foi feita.