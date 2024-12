Lotéricas recebem apostadores de Suzano; Mega da Virada paga R$ 600 mi

Apostadores de Suzano correram nesta segunda-feira (30) às lotéricas para jogar os números da Mega da Virada.

Neste ano, a expectativa é de um pagamento de R$ 600 milhões. Sem correção pela inflação, o prêmio, segundo a Caixa Econômica Federal, é o maior da história.

O sorteio da loteria especial ocorre nesta terça-feira (31), às 20 horas. As apostas podem ser feitas até às 18 horas do mesmo dia.

O montante é cerca de 2% superior ao pago em 2022, de R$ 588.891.021,22 milhões (sem correção). O valor do prêmio pode aumentar até a hora do sorteio.

As apostas podem ser feitas em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa, até as 18h da terça (31).

A Mega-Sena premia com o maior valor quem acertar 6 números. Também é possível ganhar prêmios ao cravar 4 ou 5 números, entre os 60 disponíveis, mas os valores são mais baixos que a recompensa principal.

O apostador deve marcar de 6 a 20 números do bilhete, que custa R$ 5. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e mais elevadas as chances de ganhar.

A Mega-Sena faz os apostadores sonharem em acertar os 6 números sorteados. No entanto, é possível levar prêmios para casa ao acertar quatro ou cinco números entre os 60 disponíveis no volante de apostas. A premiação da Mega corresponde a 43,35% da arrecadação total. Desta parcela, 35% são destinados aos acertadores dos 6 números (Sena), 19% para os que cravam 5 números (Quina), e 19% para quem acerta 4 números (Quadra).

Largar o emprego para viajar, juntar toda família em uma “humilde mansão” e até mesmo comprar um time de futebol para competir pela sua cidade. São muitos os sonhos daqueles que vão às lotéricas, na esperança de acertar os seis números da Mega-Sena da Virada, que promete um prêmio de pelo menos R$ 600 milhões.

Dono de uma lanchonete na área central de Brasília, Enock Góes, de 70 anos, diz nunca ter ouvido a música Money, da banda inglesa Pink Floyd. Mas, com o dinheiro do prêmio nas mãos, faria o mesmo que é descrito, de forma irônica, na letra da música. “Meu sonho é comprar um time de futebol, para jogar pela minha cidade”, disse o candidato a cartola.

Enock é natural da cidade baiana de Conde, localizada perto da divisa com Sergipe. “Sou torcedor do Bahia, mas a minha vontade é a de montar um time para competir contra o time do meu coração”, acrescenta.

Ele diz conhecer toda a região de sua cidade natal. Em especial, os torneios com muitos jogadores amadores bastante habilidosos. “Já vi muitos talentos não aproveitados, por falta de alguém para investir. É o que quero fazer com o dinheiro do prêmio”, acrescentou o ex-jogador de futebol amador que, por ser ambidestro e campeão de 100 metros rasos, se destacava jogando pelas duas pontas do campo.

O baiano estima que a montagem desse time sairia por cerca de R$ 10 milhões. O restante seria investido na compra de imóveis, de forma a garantir renda para ele, a esposa e os três filhos.