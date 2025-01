Manutenção garante 92 mil atendimentos de iluminação e 5 mil lâmpadas de LED instaladas

Considerada um dos mais importantes pilares da segurança pública, a iluminação eficiente e de qualidade recebeu atenção constante da gestão municipal nos últimos oito anos. Preocupada em alcançar os quatro cantos de Suzano e atender a uma demanda recorrente da população na porta de casa, a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano atingiu números expressivos de atendimentos nas ruas. Foram quase 92 mil solicitações concluídas pela pasta e 5 mil lâmpadas de LED instaladas desde 2017, um marco que trouxe mais luz para toda a cidade.

Parte importante deste processo se deu com a parceria entre a prefeitura e o Consórcio Ilumina Suzano, celebrado em agosto de 2018 e que tornou o processo de solicitações mais ágil. Com um investimento inicial de R$ 4.665.630,87, o acordo fechado na época consistia na troca de lâmpadas e em reparos do parque de iluminação pública. De forma imediata, quatro caminhões com cestos elevatórios e dois automóveis foram às ruas para iniciar as mudanças de lâmpadas de vapor de mercúrio para as de sódio e metálicas, além das de LED.

A mudança foi sentida rapidamente com o aumento no volume de trocas. No primeiro ano, ainda sem a parceria, a pasta realizou 4.883 atendimentos. Em 2018, o número quase que dobrou, indo para 9.573 com o acordo passando a valer a partir de agosto. No ano seguinte, 14.331 postes receberam manutenção ou substituição de lâmpadas, consolidando o trabalho realizado entre a prefeitura e o consórcio.

Inicialmente previsto para se chamar “Cidadão On-line”, o meio mais rápido para atender solicitações da população leva o nome de “Ilumina Suzano”. Trata-se de um aplicativo para celular que tem como objetivo promover o conserto e a troca de lâmpadas e outros materiais em até 72 horas após a solicitação oficial. Pode ser acessado em aparelhos de sistema Android, via Google Play Store (http://bit.ly/IluminaSuzanoApp ), e iOS, na App Store (http://bit.ly/IluminaSuzApple ). Há ainda outro caminho para solicitar os reparos, que é o telefone 0800-779-3310.

Em 2023, a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos realizou 16.492 atendimentos. Foi o maior número alcançado desde o início da gestão. Até o mês de novembro de 2024, a quantidade total de atendimentos havia chegado a 91.880. Os trabalhos consideram a troca dos materiais utilizados para a manutenção dos sistemas de iluminação pública da cidade, incluindo lâmpadas, reatores, cabos, relés, conectores, bases para relés, entre outras peças.

Os trabalhos são definidos por visitas a pontos específicos. Desta forma, uma única ação pode compreender reparos em múltiplas partes do sistema de apenas um poste de luz, para detectar o mau funcionamento ou atuar preventivamente em prol do bem-estar e da segurança dos moradores. As atividades realizadas envolvem, de forma geral, a correção na estrutura afetada que desencadeou na falta de iluminação para determinado local.

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, agradeceu a toda a equipe envolvida nos trabalhos ao longo da gestão e falou em “dever cumprido”. “Suzano passou a ser uma cidade muito mais iluminada, o que trouxe impacto direto no bem-estar da população. A iluminação urbana é uma importante ferramenta de segurança para quem anda nas ruas e nosso trabalho refletiu de forma direta também nos índices de criminalidade. Foi um grande trabalho que trouxe diversos benefícios para o município”, avaliou o chefe da pasta.

O prefeito Pedro Ishi celebrou a parceria com o Consórcio Ilumina Suzano e destacou os avanços obtidos pelo trabalho realizado nos últimos oito anos. “Tivemos uma grande atuação da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, que sempre foi célere na troca de lâmpadas da nossa cidade. Alcançar a marca de 5 mil lâmpadas de LED instaladas e atender 92 mil chamados certifica a gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi como eficiente na iluminação pública. É algo que, sem dúvida, daremos continuidade no nosso governo”, declarou o chefe do Executivo.