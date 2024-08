Marginal do Una recebe média de 260 mil carros por dia em Suzano

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana informou nesta sexta-feira (30) que a obra da Avenida Governador Mario Covas Júnior, a Marginal do Una, foi entregue no dia 19 de dezembro de 2019 após ser abandonada e ficar mais de 20 anos sem conclusão.

De acordo com cálculos da secretaria, atualmente, estima-se que 260 mil veículos, em média, passem diariamente pela via, entre automóveis, caminhões, ônibus e motocicletas.

“A reinauguração da via é considerada um dos maiores marcos da atual gestão, pois representa um grande avanço em mobilidade urbana na cidade e o fim do descaso com a população que, durante duas décadas, conviveu com diversas interdições que, além de poluírem a cidade, impossibilitaram a circulação de veículos em vários trechos da via”.

A conclusão da obra fez parte de um importante trabalho de articulação realizado pela atual gestão junto ao governo do Estado. Ela contou com um investimento de R$ 10.199.893,71, valor oriundo de um financiamento obtido pelo município junto à Agência de Desenvolvimento Paulista (Desenvolve SP), ficando sob responsabilidade da empresa Renov Pavimentação e Construções Ltda. Após ser entregue, a Marginal do Una promoveu melhorias no trânsito em diversos pontos da região central da cidade, acompanhando o crescimento populacional e viário que o município teve nos últimos oito anos. Atualmente, ela serve como um braço do “corredor norte-sul”, sendo a principal ligação entre a rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), que passa pelo distrito de Palmeiras e cidades como Ribeirão Pires e São Bernardo do Campo, e as avenidas Vereador João Batista Fitipaldi e Francisco Marengo, que direcionam à região norte (a mais populosa do município) e cidades como Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes.

De acordo com a pasta, a via recebeu, ao longo de 18 meses, serviços de demolição do pavimento, recomposição da base, troca do asfalto, construção de calçada e substituição da iluminação pública em cerca de dois quilômetros de extensão. As equipes também promoveram trabalho paisagístico com grama, palmeiras e cerejeiras; instalação de semáforos com temporizadores; monitoramento por meio de câmeras ligadas à Central de Segurança Integrada (CSI); reforma e padronização das pontes sobre o rio Una; e nova sinalização de trânsito, com pinturas, placas e guias.

O responsável pelo Trânsito da cidade, Claudinei Galo, avaliou o ganho que a cidade teve em mobilidade nos últimos anos por conta da conclusão das obras da Marginal do Una. “Um trajeto que antes era feito em mais de 20 minutos agora é realizado em menos de dez. É um marco para Suzano, tanto por termos concluído a obra e pela sua importância, pois reduziu consideravelmente o fluxo de veículos em outras vias importantes da cidade”, destacou.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi lembrou da preocupação da gestão em concluir obras paradas. “Desde o dia em que entramos aqui sabíamos que havia diversas obras abandonadas em Suzano e focamos em tirá-las do papel. A Marginal do Una era uma vergonha para nossa cidade e hoje é motivo de orgulho graças ao nosso trabalho. É um exemplo de investimento que ajudou demais no crescimento da nossa cidade também com a chegada de empresas que promoveram geração de empregos”, enalteceu.