Max Feffer recebe quase 1,5 milhão de pessoas em oito anos

O munícipe que visitou o Parque Municipal Max Feffer em 2017 e em 2024 pôde notar, sem muitas dificuldades, a mudança pela qual passou o equipamento. O cuidado com a zeladoria, a criação de diversos tipos de eventos e a segurança do local o tornaram, com o passar dos anos, um verdadeiro ponto turístico da cidade. Como resultado de uma boa gestão, o espaço registrou um aumento de 60 vezes no número de frequentadores, passando de 12 mil anuais (2017) para 720 mil (2024).

Nos últimos oito anos, o equipamento recebeu 1,48 milhão de visitantes, tendo o ano passado alcançado o recorde absoluto no período. A procura pelo parque como área de lazer e descanso, ponto de encontro e reunião de familiares e amigos pode ser justificada por uma série de fatores que incluem maior segurança e cuidado, melhoria no ambiente, aumento na quantidade de atrações, entre outros.

“A evolução do parque durante nossa gestão foi notória e isso atraiu as pessoas. Hoje temos um movimento impressionante de visitantes porque eles entendem que o parque é seguro e proporciona ótimos dias de lazer”, declarou o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva.

Desde 2017, o Parque Max Feffer ganhou diversos equipamentos, como a Arena Suzano, antes chamada de “Esqueleto” ou “Coliseu de Suzano”, o Acqua Play e o Suzano Skate Park. Também passou a contar com o Viveiro Municipal Tomoe Uemura, inaugurado em 2018, e recebeu inúmeras ações de revitalização nos equipamentos já existentes, como o Pavilhão da Cultura Afro-brasileira Zumbi dos Palmares e a piscina do parque.

O espaço passou a sediar grandes eventos, sendo os principais deles o “SuzanoFest”, a “ExpoSuzano”, que já trouxe shows de artistas consagrados da música brasileira como Luan Santana, Simone Mendes, Alexandre Pires, Matheus e Kauan, Capital Inicial, entre outros. Além deles, o “ExpoFlores” ocorre anualmente nas dependências do parque, assim como o Almoço de Natal, que reúne centenas de famílias da cidade.

Outros eventos, como o “Rock no Parque”, “Flash Back no Parque”, “Samba no Parque”, “Reggae no Parque”, “Circuito Cultural e de Lazer” e “Baby, me Leva!” fazem parte da programação do espaço.

A frequência cresceu ao longo dos anos, sendo impactada apenas pela pandemia de coronavírus (Covid-19), que forçou o cumprimento de uma série de medidas de isolamento social entre março de 2020 e setembro de 2021. Em um dos momentos mais sensíveis da história da humanidade, o parque abrigou acometidos pela doença em sua arena, que se transformou em um hospital de quarentena, e se transformou em esperança com a realização da “Virada da Vacina”, ação de imunização ininterrupta que salvou milhares de vidas.

No retorno às atividades, o salto foi muito significativo. O parque, que em 2019 recebeu quase 100 mil pessoas, registrou 480 mil visitantes em 2023. O anseio por melhores dias de lazer após um período desafiador, combinado com a evolução estrutural do parque, passou a levar multidões ao Max Feffer. “Hoje o parque é um enorme sucesso e a prova disso é a frequência de visitas. É muito difícil encontrar um suzanense que nunca tenha ido ao local ou que não visitou o Max Feffer nos últimos anos, porque hoje ele proporciona um ambiente muito agradável, bem diferente do que era em 2017. É um orgulho para nossa gestão e um orgulho para Suzano”, definiu Silva.

Para o prefeito Pedro Ishi, o Max Feffer é um símbolo para a cidade e deve ser sempre preservado. “O cuidado da equipe é evidente e refletido nos números. Tenho certeza de que muito ainda será feito para tornar o espaço ainda melhor e contamos com a ajuda do visitante para mantê-lo sempre em ordem”, declarou o chefe da pasta.