Max Feffer terá atividades especiais de lazer nos domingos de janeiro

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, inicia neste final de semana a primeira edição do evento “Férias no Parque”, com opções de lazer, diversão e experiências artísticas para todas as idades. A iniciativa ocorrerá no Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, no Parque Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), com entrada gratuita, nos três próximos domingos (12, 19 e 26/01), das 10 às 17 horas. O objetivo é incentivar o uso de diferentes linguagens artísticas, como circo e desenho, além de promover o bem-estar e a interação social por meio da dança e brincadeiras.

A programação nos três dias contará com aulas abertas de ritmos variados, das 10 às 12 horas, com os professores Lippe e Paty Alves, sendo um convite para todos os participantes se movimentarem e se divertirem.

Na parte da tarde, a animação fica por conta da palhaça Zazá e sua trupe. Às 13h30, às 14h45 e às 16 horas a pasta realiza as oficinas do Programa de Formação Artística (Profart), com aulas de desenho com o professor Ubiracy Pais e de circo com Daniel Max.

Além dessas ações, as famílias presentes poderão se divertir, a partir das 13 horas, com as atividades de pintura artística facial, em uma oportunidade de transformar os rostos da criançada com muita cor e criatividade. Ao longo de todo o dia, o público infantil também vai poder utilizar diversos brinquedos infláveis que serão disponibilizados no parque.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, convidou a família suzanense para participar das atividades. “Estamos no período de férias e é um bom momento para promovermos a união e diversão de pais e filhos no parque. Temos certeza de que nossa população vai participar e interagir muito durante o evento”, declarou o chefe da pasta.