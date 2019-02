Meio Ambiente define cronograma para elaboração do Plano da Mata Atlântica

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano realizou, na tarde desta terça-feira (5), uma reunião para apresentação do cronograma de trabalho e início da etapa de elaboração do Plano Municipal de Preservação da Mata Atlântica (PMMA). O encontro, que contou com a participação de representantes do Poder Público e da sociedade civil, ocorreu no auditório da Faculdade Piaget, no Jardim Imperador.

Além da diretora da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Solange Wuo, participaram representantes da Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente (Anamma), do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, de organizações não-governamentais (ONGs) como a SOS Mata Atlântica, o Instituto Federal de São Paulo (IFSP), a Universidade Federal do Grande ABC (UFABC) e a Faculdade Piaget.

O grupo de trabalho, formado em dezembro do ano passado, tem como principal meta elaborar e encaminhar ao Poder Legislativo até o final do ano o Plano Municipal de Preservação da Mata Atlântica, que será integrado ao Plano Diretor de Suzano. O instrumento legal definirá políticas públicas e ações visando garantir a preservação do bioma nativo, que está presente em um quarto de todo o território da cidade.

Serão realizadas três etapas: a preparação, com duração de três meses (até março); a elaboração, de março a setembro; e aprovação, que acontecerá entre outubro e novembro.

O processo de levantamento de dados contará não apenas com o mapeamento detalhado das áreas com sua composição de fauna e flora, mas também com uma apuração junto à população sobre a percepção acerca da preservação ambiental, caracterizações da comunidade, atrativos culturais e turísticos, entre outros pontos. O objetivo é obter dados mais concretos e próximos à realidade da população suzanense.

Segundo Solange Wuo, representante da pasta de Meio Ambiente, a importância do ponto de vista socioambiental e econômico do Plano de Preservação da Mata Atlântica para o município é muito grande. “Além de garantirmos nossos recursos naturais para uma região importante como o cinturão verde da Grande São Paulo, vamos abrir espaço para financiamentos estaduais e federais com foco no desenvolvimento de programas de preservação”, destacou.