02/10/2025
Cidades

Meio Ambiente inaugura primeiro meliponário do Viveiro Municipal

Iniciativa tem como objetivo reunir todas as colônias de abelhas sem ferrão já existentes no local e abrigar outras colmeias que vierem a ser formadas futuramente

02 outubro 2025
A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano abre ao público nesta sexta-feira (03/10), Dia da Abelha, o primeiro meliponário do Viveiro Municipal Tomoe Uemura, no Jardim Imperador. A iniciativa tem como objetivo reunir todas as colônias de espécies sem ferrão já existentes no espaço, além de abrigar outras colmeias que vierem a ser formadas futuramente. O novo ambiente será fundamental tanto para os visitantes quanto para os alunos das oficinas de meliponicultura oferecidas no local.

A implantação do meliponário teve apoio do vereador Marcio Alexandre de Souza, o Marcio Malt, e foi coordenada pelo apicultor e tecnólogo Rinaldo Silva, que também é o responsável pelas aulas dos cursos realizados no Viveiro Municipal. Segundo o profissional, o espaço foi planejado para garantir um ambiente adequado às abelhas e, ao mesmo tempo, proporcionar uma experiência educativa para os participantes das oficinas.

“O meliponário é uma conquista importante para o Viveiro Municipal. Com ele, conseguimos concentrar as colmeias de forma segura e didática, facilitando o manejo e o aprendizado dos alunos. A meliponicultura é uma atividade que vai muito além da produção de mel, pois ela promove a conservação ambiental, fortalece a biodiversidade e ainda pode se tornar uma importante fonte de renda”, explicou. 

Para o vereador Marcio Malt, a implantação do meliponário representa uma vitória para a educação ambiental em Suzano. “Desde o início, me empenhei para que esse projeto saísse do papel, por acreditar na importância de preservar as abelhas sem ferrão e de levar esse conhecimento para a população. É uma ação que une meio ambiente, educação e sustentabilidade”, afirmou o parlamentar.

Neste momento, o novo meliponário irá abrigar dez colônias e a previsão é de que, em breve, sejam iniciadas novas edições das oficinas sobre abelhas sem ferrão e levadas para as escolas municipais atividades de divisão, que é quando parte de um enxame é transferido para outra caixa, dando início a uma nova colônia e proporcionando a propagação dessas espécies. 

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, destacou que a ação é importante para o desenvolvimento sustentável da cidade e para a difusão do conhecimento sobre a preservação das abelhas sem ferrão. “Com o meliponário, damos mais um passo na valorização da educação ambiental e da sustentabilidade em Suzano. Além de oferecer um local apropriado para as colônias do Viveiro Municipal, fortalecemos a capacitação em meliponicultura como uma forma de estimular o empreendedorismo, contribuir com a propagação das abelhas e ajudar na polinização, fundamental para o equilíbrio ecológico”, afirmou o chefe da pasta.

Nesta quinta-feira (02/10), o secretário André Chiang e o vereador Marcio Malt foram conferir de perto como ficou o meliponário. Professores e alunos da Escola Municipal Samira Antoun Bou Assi, do bairro Chácara Nova Suzano, que visitavam o Viveiro Municipal pela manhã, também aproveitaram para conhecer o novo local.

Meliponicultura

A meliponicultura é a criação racional de abelhas sem ferrão, espécies nativas do Brasil que desempenham um papel essencial na polinização das plantas. Diferentemente das que têm ferrão, elas são mais dóceis e podem ser manejadas com mais segurança, inclusive em áreas urbanas e com fins pedagógicos. 

Atualmente, o Viveiro Municipal conta com colônias de jataí (Tetragonisca angustula), mandaçaia (Melipona quadrifasciata), mirim (Plebeia spp.) bugia (Melipona mondury) e iraí (Nannotrigona testaceicornis), todas conhecidas pela importância ecológica e pelo valor do mel que produzem. A expectativa é de que o espaço contribua para a formação de novos criadores, ampliando o conhecimento sobre as abelhas sem ferrão e incentivando práticas sustentáveis entre os moradores de Suzano.

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura fica na avenida Senador Roberto Simonsen, 340, Jardim Imperador, e funciona todos os dias, das 8 às 17 horas, com entrada gratuita. Outras informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4749-3943.

