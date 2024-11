Meio Ambiente inicia instalação de dispensadores de sacos para dejetos de animais

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano deu início à instalação de 50 dispensadores de sacos para dejetos de animais em vários espaços públicos da cidade. A ideia é auxiliar a população na coleta de resíduos de pets durante passeios, manter os ambientes limpos para os demais frequentadores e orientar os munícipes sobre a importância de recolher resíduos deixados por cães e gatos em ruas, calçadas, praças e parques da cidade.

No total, 24 espaços públicos receberão os dispensadores. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos nas próximas semanas. A iniciativa, promovida em parceria com a Publicão Brasil Comunicação Ltda., terá custo zero para a prefeitura e disponibilizará os sacos em diversos ambientes das três regiões de Suzano para facilitar o uso.

Alguns dos locais contemplados são o Parque Municipal Max Feffer; a Praça João Pessoa; a Praça Ernestina Maria de Jesus Bianchi, conhecida como Praça do Baruel; o Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, conhecido como Parque do Mirante; o Viveiro Municipal Tomoe Uemura; o Centro Unificado de Serviços (Centrus) da região central, entre outros.

Os ambientes escolhidos para a instalação foram selecionados estrategicamente por receberem um grande volume de visitantes. Além de conscientizar a população sobre a limpeza dos espaços públicos, o projeto tem como premissa evitar que os frequentadores desses locais sejam acometidos por verminoses transmitidas por meio da matéria fecal de cães e gatos.

O secretário Sadao Sakai enalteceu a iniciativa e destacou a importância da ação para crianças e adultos. “Os equipamentos vão ajudar a mantermos nossa cidade mais limpa. Eles possuem informações importantes para quem vai frequentar esses lugares. A ação é educativa para crianças e adultos e será fundamental para preservar a saúde e nossos ambientes de lazer”, ressaltou o chefe da pasta.