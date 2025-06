Meio Ambiente promove palestra para 320 alunos da rede municipal

Os alunos das escolas municipais Guiske Tadano, no bairro Cidade Boa Vista, e Amália Maria de Jesus, no Jardim Revista, participaram do projeto “Sustentabilidade e Vidro” na última semana. A atividade, promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com a pasta de Educação, reuniu 320 alunos em ambas as unidades de ensino.

A ação se iniciou na quarta-feira (04/06), às 14 horas, com os alunos da escola Amália Maria de Jesus. As crianças, de 4 e 5 anos, puderam assistir a uma palestra aplicada pela supervisora de Meio Ambiente da Nadir Figueiredo, Simone Viviane Coelho. Na atividade, os alunos abordaram diversos assuntos ambientais, como sustentabilidade, reciclagem e resíduos tóxicos.

A palestrante também explicou sobre a especialidade da empresa: o vidro. As crianças aprenderam sobre a composição desse material e como sua reutilização contribui para a preservação dos recursos naturais. Além disso, entenderam a forma correta de descartá-lo, a importância da separação adequada dos resíduos e os benefícios ambientais.

Já na quinta e sexta-feira (05 e 06/06), os participantes do projeto foram os alunos da escola Guiske Tadano. Além da palestra, os estudantes também assistiram a um vídeo educativo, que retratava as áreas verdes do município e a importância de preservá-las.

As ações foram acompanhadas pela diretora de Núcleo de Projetos Pedagógicos da Secretaria da Educação, Sueli Stuchi, pelo diretor da escola Amália Maria de Jesus, Sidraque Cassiano, pela diretora da escola Guiske Tadano, Angélica Souza, e pela coordenadora da unidade, Gilmara do Carmo.

O projeto “Sustentabilidade e Vidro” é desenvolvido pela Nadir Figueiredo e tem como objetivo fomentar a consciência ambiental por meio de atividades que abordem ações ambientais como essas.

Para a secretária de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães, a iniciativa foi importante porque os estudantes puderam vivenciar, na prática, as orientações recebidas em sala de aula. “Tenho certeza de que a ação foi um sucesso, pois permitiu aos alunos aplicar o conhecimento de forma concreta, fortalecendo a aprendizagem e a conscientização ambiental”, afirmou.

O secretário de Meio Ambiente, André Chiang, destacou a importância das ações promovidas ao longo do mês. “Em comemoração ao Mês do Meio Ambiente, diversas atividades estão sendo realizadas com os alunos da rede municipal”.