Meio Ambiente reforça conscientização sobre abandono de animais no 'Dezembro Verde'

Em alusão ao “Dezembro Verde”, dedicado à conscientização contra o abandono de animais, a Secretaria de Meio Ambiente de Suzano reforça as ações de combate a essa prática no município. Durante o período, a pasta irá promover uma campanha educativa nas redes sociais oficiais da prefeitura, com o objetivo de sensibilizar a população para a importância da posse responsável, além de destacar os impactos negativos do abandono, tanto para os animais quanto para a comunidade.

Entre os projetos promovidos, o mais popular é o “Baby, me Leva!”, uma iniciativa que, em parceria com ONGs e protetores independentes, oferece uma nova chance para animais resgatados e vítimas de abandono.

Realizado periodicamente no Parque Municipal Max Feffer, o projeto organiza eventos de adoção, aproximando os pets de famílias dispostas a acolhê-los com cuidado e responsabilidade. Desde o início da iniciativa, em 2021, foi proporcionado um novo lar para 1.564 cães e gatos.

A pasta também promove o Registro Geral Animal (RGA), que foi criado em outubro de 2023 para facilitar a localização de tutores em caso de animais encontrados nas ruas. O sistema associa os pets aos seus responsáveis por meio de dados cadastrados, proporcionando mais segurança para os animais e seus donos. Desde o lançamento do projeto, já foram entregues 698 pingentes com QR Code e emitidos 1.446 documentos relacionados ao RGA.

Por sua vez, a campanha de conscientização nas redes sociais irá destacar a mensagem “Animais não são descartáveis. Não abandone”.

O abandono de animais é considerado crime pela Lei Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), que prevê penalidades, incluindo multa e detenção, como forma de coibir esse tipo de conduta. A atividade também trará canais para denúncias de maus-tratos, como o número de telefone 0800-774-2007, da Ouvidoria da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal (Depa), e o site oficial do Governo do Estado de São Paulo, disponível em http://www.ssp.sp.gov.br/depa. Por meio desses canais, os cidadãos podem registrar denúncias e contribuir para a proteção e o bem-estar dos animais.

Além dessas ações, há, ainda, placas de combate ao abandono animal. A iniciativa foi viabilizada por meio de uma emenda impositiva do vereador Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG, no valor de R$ 20 mil, e reforça o canal de denúncia (0800-774-2007) da Ouvidoria Municipal, exibindo ainda a lei federal nº 9.605/98 (artigo 32), que dispõe sobre sanções por maus-tratos. O projeto conta com a participação das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e de Comunicação Pública.

O secretário Sadao Sakai reforçou que a campanha educativa, aliada ao projetos “Baby, me Leva!” e “RGA Animal”, forma um conjunto eficaz no combate ao abandono e aos maus-tratos.

“Ao juntar as ações de conscientização com as iniciativas de adoção responsável e a regularização dos animais, buscamos não só criar uma rede de proteção, mas também sensibilizar a população sobre a importância do cuidado contínuo e da responsabilidade com os animais. Nosso objetivo é coibir práticas de abandono e maus-tratos, proporcionando aos animais mais segurança, amor e cuidados adequados, além de envolver toda a comunidade nesse processo de aprendizado”, pontuou.