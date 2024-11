Melhor infraestrutura e qualificação aprimoram alfabetização em Suzano

A Secretaria Municipal de Educação está trabalhando continuamente desde 2017 para garantir às crianças da cidade mais acesso à alfabetização, buscando promover instrumentos que permitam a transição adequada entre a educação infantil e o ensino fundamental. Dentre as inúmeras frentes de atuação, a pasta tem investido na infraestrutura de ensino, que já proporcionou a instalação de 25 novas unidades escolares, entre escolas e creches conveniadas, e a qualificação das equipes por meio de cursos e participação em eventos internacionais.

Somente com a construção das novas unidades, foram proporcionadas 1.648 vagas a partir da abertura de equipamentos nos quatro cantos da cidade. Em oito anos, foram inauguradas as Escolas Municipais Ângelo Garcia, no bairro Jardim Casa Branca; Professora Marisa Barboza Faria, no Jardim Europa; Heleno José dos Santos, no Cidade Miguel Badra; Professora Vera Lúcia Miranda, no Jardim Quaresmeira; Zaira Assen Torrano, no Jardim Nova América; Professora Ana Maria Barbosa Garcia, no Parque Maria Helena; Tomi Ashiuchi, no Jardim Saúde; Professora Santina Marotto Iório, no Jardim Gardênia Azul; e Samira Antoun Bou Assi, na Chácara Nova Suzano.

A ampliação da capacidade para oferta de ensino foi complementada com o estabelecimento de parcerias que proporcionaram 2.463 vagas para o público de zero a 3 anos. Desde 2017, foram abertas as unidades geridas pela entidade Kolping no Miguel Badra Alto, Miguel Badra Baixo, Sesc - núcleo II e Jardim São José - núcleo I; pela Associação de Apoio para Deficientes Visuais de Suzano (Aadvis) no centro, Jardim Suzano e na Vila Urupês; pela Associação de Assistência à Mulher ao Adolescente e a Criança (Aamae) no Miguel Badra Alto, Casa Branca, Boa Vista e na Vila Urupês; e pelo Instituto Virtutis, no Jardim Europa e no Jardim Varan; além das creches do Parque Maria Helena, gerida pelo Instituto Thadeu José de Moraes (ITJM), e da Aadvis, na Vila Amorim.

Paralelamente aos esforços para aumento da infraestrutura, a Secretaria de Educação de Suzano buscou aprimorar o conhecimento de gestores e do corpo docente, oportunizando encontros e cursos dedicados à especialização de conteúdos específicos. Neste semestre, por exemplo, as equipes participaram do “5º Fórum Internacional de Educação dos Municípios do Alto Tietê”, realizado em setembro, que contribuiu com os debates em torno do processo de alfabetização, trazendo temas como “Alfabetização na transição da educação infantil para o ensino fundamental”; “Políticas de Alfabetização e Formação de Professores Alfabetizadores”; “Alfabetização e Avaliação”; “Alfabetização: concepções, métodos e tecnologias”; e “Alfabetização: equidade, inclusão e diversidade”.

No ano passado, a parceria da pasta com a Fundação Getulio Vargas (FGV) concluiu uma capacitação para 81 lideranças de escolas municipais, que participaram do curso de pós-graduação em Gestão Escolar oferecido pela instituição e pela prefeitura. Com início no segundo semestre de 2021, a formação foi voltada para assistentes técnicos de área, supervisores de ensino, diretores, coordenadores pedagógicos e professores responsáveis por unidades escolares. A iniciativa buscou oferecer aos profissionais de educação uma especialização que promovesse conhecimentos teóricos, ferramentas de gestão e práticas cotidianas.

O secretário Leandro Bassini afirmou que o aumento do número de unidades e a atualização do conhecimento, por parte das equipes, estão diretamente relacionadas às melhorias que foram proporcionadas no ensino da cidade.

“Desde que começamos este trabalho, tínhamos a intenção de promover uma grande transformação nesta área. Precisávamos garantir mais infraestrutura para acomodar toda a demanda e buscar o aprimoramento contínuo de gestores e professores. Assim, temos dados passos importantes para a evolução em todos os aspectos da Educação, garantindo uma formação cada vez mais completa para os alunos”, declarou o chefe da pasta.