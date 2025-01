Melhorias na sinalização aumentam 56% em 2024

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade garantiu um aumento de 56% no número de melhorias na sinalização da cidade entre os anos de 2023 e 2024. A pasta contabilizou 3.666 intervenções realizadas ao longo do ano passado, o que representa um acréscimo de 1.318 ações com o trabalho realizado nas ruas. Houve ampliação na quantidade de serviços relacionados às faixas de pedestre, placas de trânsito, placas toponímicas (que dão nome a ruas e praças) e áreas de acessibilidade.

O número de reparos em lombadas subiu de 353 para 404, a quantidade de pintura em faixas de pedestres saltou de 747 para 1.020, as ações referentes à instalação de placas de trânsito saíram de 1.248 para 1.540, as atividades relacionadas à colocação de placas toponímicas aumentaram de 395 para 452 e o total de áreas de acessibilidade revitalizadas foram de 44 para 250.

No ano passado, houve um serviço especial para melhoria da sinalização vertical no Jardim Europa, localizado na região norte, onde foram instaladas 41 novas placas nas seguintes ruas Alexandre Kurman, André Luiz Ribeiro, Hilda Maria Jerônimo Rossi, Joana Pereira da Silva, Luiz Carlos Talarico, Manoel dos Reis, Maria Amália Bianchi do Nascimento, Roberto Ferreira Ribas e Rosalina Motta Melo, além da estrada Takashi Kobata.

Em 2024, também foram promovidas melhorias em 113 abrigos de ônibus e na condição de tráfego das vias com a operação “Tapa-Buraco”, que alcançou 510 ruas a partir da utilização de 1,7 mil toneladas de massa asfáltica. Os serviços relacionados aos abrigos chegaram, por exemplo, à estrada do Ribeirão, no bairro Cidade Boa Vista; à rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), na altura do Jardim São Luiz, entre outras localidades. Já o “Tapa-Buraco” contemplou bairros como a Cidade Edson, nas ruas Caramuru, Poá, Passos e Brás Cubas; e Vila Amorim, na rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66) e Carl Willian Cooper.

Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, destacou a evolução das atividades que garantem melhorias nos deslocamentos pelo município. “Trabalhamos continuamente para manter os pontos de sinalização em condições ideais, de forma que possamos garantir a segurança de motoristas e pedestres. A emissão das credenciais também é um serviço que colabora com as pessoas que têm direito às vagas especiais”, ressaltou ele.