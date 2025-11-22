Memorial do Alto Tietê destaca Suzano: modernidade e respeito

O Memorial do Alto Tietê é um convite à modernidade e ao planejamento. O DS visitou o prédio suntuoso e pôde avistar grandes áreas gramadas e jardins floridos, em Suzano.

Um dos acessos chega ao prédio de dois pavimentos, onde, em colunas de cinco sobreposições, estão empostados os lóculos. Eles têm fechamento de acabamento em vidro “fumê”.

Os corredores, com piso em mármore, espelham as colunas de cristal “fumê” pelos reflexos dos enfileirados lustres pendentes, mostrando harmonioso ambiente. Lá está tudo muito bem organizado.

O Memorial conta com salas de velórios com espaço anexo para repouso. Há uma lanchonete para atender familiares e visitantes.

A edificação tem sua estrutura conjugada com as paredes dos lóculos. Os fechamentos dos lóculos são feitos com uma placa de concreto armado que recebe, depois, uma lápide em granito verde ubatuba, onde são gravados, por escareamento, os nomes e datas de nascimento e falecimento. As gravações são padronizadas.

Os lóculos dispõem de uma válvula de extração de gases, que são dispersos naturalmente, sem produção de poluição. Aliás essa é uma preocupação da administração do Memorial: a preservação do meio ambiente.

O Memorial do Alto Tietê é uma necrópole dos tempos atuais e que se distancia do velho, mas ainda usual, “cemitério onde se pratica o medieval costume do drástico e repulsivo enterro — forma agressiva que fere mais ainda os sentimentos da perda de um ente querido”, segundo a administração.

“Em poucos minutos, o cenário de paz e conforto da alma espanca os conceitos trazidos dos cemitérios ainda em uso”.

“Quem visita o local sente estar em um local cuja modernidade e leveza se sobrepõem a qualquer lógica”. A expectativa é de que as pessoas possam se sentir tranquilas, sem medos ou tristezas, “abraçadas por um ambiente de plena tranquilidade e beleza”.

O Memorial do Alto Tietê oferece vários planos e formas de facilidades que permitem o acesso a todas as famílias. Todas as informações podem ser adquiridas na administração.

Santos

Só para se ter uma ideia, o Memorial do Alto Tietê é do mesmo grupo administrador do primeiro e único crematório da Baixada Santista, que possui arquitetura e paisagismo comparáveis aos mais sofisticados do mundo.

Nesse local, familiares são cordialmente recepcionados em um amplo salão e, em seguida, acomodados em um suntuoso salão de cerimônia projetado com poltronas confortáveis e ar-condicionado central.

É no Memorial Necrópole Ecumênica, por exemplo, que está o Mausoléu de Pelé: nova atração em homenagem ao Rei do Futebol, em Santos.

Aberto à visitação pública, o mausoléu onde está o corpo de Edson Arantes do Nascimento, é mais uma homenagem ao Rei do Futebol que já atrai a atenção de turistas e fãs.