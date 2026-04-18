Ministério promete para 10 de maio repasse de R$ 7,3 mi para concluir Hospital Federal

O último repasse do Governo Federal para finalizar as obras do Hospital Federal deve ser feito no dia 10 de maio. O valor é de R$ 7,3 milhões. A informação foi passada pela superintendente do Ministério da Saúde em São Paulo, Cláudia Maria Afonso de Castro, durante participação no ‘DS Entrevista’, nesta sexta-feira (17).

De acordo com ela, a Caixa Econômica Federal deve fazer uma vistoria no dia 22 de abril e, após isso, realizar o pagamento, no dia 10 de maio.

“Dentro do cronograma que temos, a Caixa vem, faz a medição no dia 22 e libera o pagamento no dia 10 de maio”, explicou.

Ela explicou que essa medição é para entender se o recurso foi utilizado e aplicado da forma correta. A vistoria é comum, principalmente em construções com altos valores, como é o caso do Hospital Federal.

A superintendente ressaltou a importância da inauguração do hospital e disse que as tratativas para pagamentos e avanço nas obras acontecem desde 2023.

“Esse hospital é de grande importância, não só para Suzano, mas para toda região. Sabemos da necessidade de melhor assistir o Alto Tietê. Desde 2023 existem tratativas, mas não passam necessariamente pela superintendência. A área técnica de Brasília fala diretamente com o município”.

Em relação à inauguração, que está prevista para este ano, Cláudia disse não saber se o presidente Lula deve comparecer no evento, por conta das eleições gerais.

“Para o presidente inaugurar, teria que ser até junho. Mas não seja por isso, o povo pode confiar, porque o ministro Alexandre Padilha não é candidato e pode vir para inaugurar”, finalizou.

Na última atualização feita pelo DS sobre o Hospital Federal, as obras estavam em 80% após um investimento de mais de R$ 48,7 milhões.

O hospital contará com pronto-socorro adulto e infantil, exames de imagem e ala de internação com 40 leitos fixos e 90 rotativos. A previsão é que sejam realizados até 25 mil atendimentos mensais.

O Hospital Federal está localizado na esquina da Rua Sete de Setembro com a Avenida Senador Roberto Simonsen, no bairro Cidade Cruzeiro do Sul.

Ministério da Saúde lança carreta de saúde da mulher para diagnóstico precoce de câncer de mama na região

Antes de participar do ‘DS Entrevista’, na sede do Diário de Suzano, a superintendente do Ministério da Saúde em São Paulo, Cláudia Maria Afonso de Castro, anunciou nesta sexta-feira (17), o início dos atendimentos na nova carreta de saúde da mulher do programa Agora Tem Especialistas, do Governo do Brasil para o Alto Tietê.

Voltada para o diagnóstico precoce de câncer de mama e do colo do útero, a unidade móvel de saúde ofertará consultas ginecológicas especializadas, mamografias, ultrassonografias pélvicas e transvaginais, além de biópsias, para pacientes do SUS agendadas e encaminhadas pelo município.

Totalmente estruturadas com insumos, equipamentos e equipes multiprofissional, as carretas estão posicionadas, no Largo da Feira da Vila São Carlos, Estrada de Santa Isabel, 3.420 - Jardim Itapuã, em Itaquá.

Carreta de saúde da mulher chega na região - (Foto: Dayane Oliveira/PMI)

O equipamento deve vir para Suzano.

Desde que começaram a rodar o país, principalmente em locais de difícil acesso, com pouca estrutura de saúde, além de cidades-polo, as carretas de saúde da mulher, oftalmológicas e de exames de imagem têm ampliado a oferta de serviços de saúde especializados, reduzindo assim o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias.

As unidades móveis já passaram por mais 150 regiões de saúde, atendendo pacientes do SUS em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

A iniciativa é resultado de uma articulação regional entre os municípios do Alto Tietê, construída com base nas demandas levantadas pelas administrações locais, para fortalecer a oferta de atendimento de forma integrada. Entre os serviços estão exames de ultrassom transvaginal e pélvico, mamografia e avaliação ginecológica, presencial ou por teleconsulta, garantindo análise dos resultados e encaminhamento.