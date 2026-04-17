ACE Suzano anuncia 3ª edição da 'Rodada de Negócios' no Bunkyo

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano anunciou a realização da 3ª edição da “Rodada de Negócios”, que ocorrerá no dia 29 de abril (quarta-feira), a partir das 7h30, no Bunkyo Suzano (avenida Armando Salles de Oliveira, 444 – centro). A iniciativa tem como objetivo fomentar conexões estratégicas entre empresários da cidade e da região, promovendo uma manhã voltada ao networking e à geração de oportunidades.



As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo site oficial da entidade (acesuzano.com.br/eventos). As vagas são limitadas a 100 empresários e serão encerradas assim que atingirem a capacidade máxima. O investimento por participante é de R$ 100 para associados e R$ 150 para não associados, valor que inclui café da manhã servido a partir das 7h30.



O pagamento deve ser efetuado via pix após a inscrição, com envio do comprovante à ACE. A organização destaca que, devido à metodologia do evento, será permitida a participação de apenas uma empresa por CNPJ na Rodada de Negócios. No entanto, mais de um participante por empresa poderá se inscrever para participar da área de café e networking.



A proposta segue o formato dinâmico de rodadas organizadas, permitindo que cada empresário apresente seu negócio a diferentes participantes ao longo do evento, ampliando as possibilidades de parcerias comerciais, prospecção de clientes e fortalecimento da rede de contatos. O evento também contará com o patrocínio master da Sicredi, da Ótica Golden Mix e da RP Portaria e Serviços.



O presidente da ACE Suzano, Cristiano Ferreira Homan, ressalta a importância da iniciativa para o fortalecimento do ambiente empresarial local. “A Rodada de Negócios é uma oportunidade concreta para que os empresários ampliem suas conexões e encontrem novos caminhos para crescer. Nosso objetivo é criar um ambiente estratégico, organizado e produtivo, onde cada participante possa apresentar seu negócio e gerar resultados reais”, destacou. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (11) 9.6665-8471.