Novo concurso público é aberto para cadastro reserva em 12 funções

A Prefeitura de Suzano abriu nesta sexta-feira (17/04) as inscrições para um novo concurso público para formação de cadastro reserva em 12 funções, contemplando cargos de níveis fundamental, médio e superior. O processo seletivo será realizado pelo Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo e terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade da administração municipal.

O concurso, promovido pelo edital nº 01/2026, preenche cadastro reserva para candidatos aprovados que poderão ser convocados conforme a abertura de vagas ou substituições durante o período de validade do concurso. As inscrições seguem até 14 de maio, exclusivamente pelo site do Instituto Nosso Rumo. O prazo final para pagamento da taxa de inscrição será 15 de maio.

O certame contempla oportunidades para os cargos de soldador; auxiliar de desenvolvimento educacional; educador social; entrevistador social; fotógrafo; farmacêutico; médico cirurgião geral plantonista; médico clínico geral; médico dermatologista; médico neurologista; médico ortopedista e médico otorrinolaringologista. Os salários iniciais variam de R$ 2.450,95 a R$ 12.062,91, de acordo com o cargo e a hora trabalhada, além de benefícios como vale-alimentação de R$ 518,47 e cesta básica para algumas funções.

Os interessados devem consultar o edital completo disponível no site www.nossorumo.org.br, que contém todas as informações sobre requisitos, atribuições dos cargos, cronograma e etapas do concurso. Ele contará com prova objetiva para todos os cargos, com conteúdos de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos, conforme a função pretendida. As datas de aplicação serão divulgadas posteriormente em edital de convocação. Além disso, o edital prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência e candidatos negros, conforme legislação vigente, garantindo maior inclusão e igualdade de oportunidades.

A secretária municipal de Administração, Cíntia Lira, convidou os candidatos a participarem e destacou a relevância do concurso para o fortalecimento do serviço público municipal. “O novo concurso público representa mais um passo importante para reforçar o atendimento à população e garantir que a administração municipal esteja preparada para atender às demandas da cidade. A formação do cadastro reserva permite maior agilidade nas convocações, conforme a necessidade das secretarias, assegurando a continuidade e a qualidade dos serviços públicos”, afirmou.