OAB Suzano instiga diálogo e aprendizagem no 1º Simpósio de Direito Empresarial

Na manhã desta sexta-feira (17/04), a 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) promoveu a primeira edição do Simpósio de Direito Empresarial, garantindo amplo diálogo e troca de experiências entre os profissionais. O evento inédito abordou temas como as nuances da pessoa jurídica, postura perante ao júri e perícia contábil.

A ocasião teve o acompanhamento de toda a diretoria da subseção, sendo eles o presidente Fabrício Ciconi Tsutsui, a vice-presidente Edjane Maria da Silva Sutero, o secretário-geral Cristian Sivera, a secretária-adjunta Antonia Prado Gasparotti e a tesoureira Gabriella Gimenez. Além deles, também integraram as conversas a conselheira seccional Patrícia Braga e a presidente da Comissão de Direito Empresarial, Jakeline Campelo.

O simpósio teve início com o contador Fernando Viana, que trouxe o tema “Perdas, Danos e Lucros Cessante” ao falar da perícia contábil em uma empresa. Na sequência, foi a vez do delegado do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRC/SP), Regis Renzi, relatar “Pessoa Jurídica do Advogado” como tema de estudo, ponto que induziu amplas trocas no auditório da Ordem.

Por fim, o desembargador estadual aposentado e especialista em Direito Empresarial, Henrique Calandra, cuja trajetória incluiu uma passagem pela comarca de Suzano, usou de toda a sua expertise para falar sobre o Supremo Tribunal Federal (STF) e suas características, explicando a evolução do órgão, fechando assim uma manhã de muito aprendizado aos inscritos.

Jakeline detalhou que, junto de Sivera, houve um trabalho extenso para trazer nomes importantes da advocacia estadual e nacional em prol deste momento aos inscritos. " O Dr. Cristian, a diretoria, eu e toda a nossa comissão buscamos reunir estes advogados de primeira linha para oportunizar um momento de conhecimento, evolução e troca de experiências, e acredito que cumprimos esse propósito. Só temos a agradecer a todos pela dedicação e presença", declarou.

Por sua vez, Ciconi relatou que esta foi mais uma ação inédita da Ordem em Suzano, reforçando o pioneirismo e a obstinação da subseção em trazer eventos e profissionais de grande porte à cidade. "Hoje, os inscritos puderam sanar dúvidas em pontos diversos dentro do Direito Empresarial, e isso mostra o cuidado que temos em oferecer recursos à evolução dos nossos profissionais. Em nome de cada presente, agradeço o Dr. Fernando, o Dr. Régis e o Dr. Henrique por brindar este momento conosco", reforçou o presidente.