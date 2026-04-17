Planejamento Urbano promove espaço de escuta com idosos para programa 'Bairros + Completos'

A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação realizou mais uma etapa do programa “Bairros + Completos” nesta quinta-feira (16/04) ao promover um espaço de escuta com os idosos que são acolhidos no Centro Dia do Idoso (CDI), no bairro Cidade Boa Vista, que já conta com apoio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

A interação que foi organizada com eles reforça o cuidado que a pasta tem tido para ouvir diferentes segmentos da população de Suzano, conforme tem ocorrido com o trabalho desenvolvido junto a crianças e jovens da região da Casa Branca. Estes dois locais foram escolhidos como projetos-piloto que deverão ser espelhados no restante da cidade.

Nesta oportunidade, foram registradas as contribuições referentes ao trabalho realizado nos postos da rede municipal, às políticas voltadas à geração de emprego, às ações de segurança e as rotas para o transporte público. Todas as demandas foram assinaladas e serão compartilhadas com as secretarias municipais, para que a prefeitura proporcione cada vez mais conforto na rotina dos idosos.

Os encontros vêm sendo organizados com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população, a partir das premissas indicadas no lançamento do “Bairros + Completos”, no ano passado, foram apresentadas durante um evento no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, em 1º de abril deste ano.

O balanço do programa até o momento já contempla a realização de oficinas de escuta em centros culturais, para que os alunos do Programa de Formação Artística (Profart) pudessem colaborar com suas visões relacionadas ao desenvolvimento da cidade, quando já foi observada, por exemplo, a importância do Parque Municipal Max Feffer como referência de lazer.

As ações têm sido implementadas em conjunto com o escritório que apoia a prefeitura no desenvolvimento da metodologia de trabalho, “Casa Cidade”, cuja atuação está integrada à empresa “BR Casas”, que se tornou parceira da administração municipal nesta iniciativa em função de um Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV).

O cronograma de atividades foi iniciado em janeiro deste ano e deverá se estender até o próximo mês de agosto, para cumprir as três fases previstas, que incluem num primeiro momento, pesquisa, análise e prognóstico; para chegar em seguida às etapas de organização, processo participativo e síntese do material desenvolvido e depois à fase de desenvolvimento de propostas, definição das áreas de intervenção e publicação sobre as ações.

O secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, afirmou que a atuação direta nos bairros garantirá a participação efetiva dos munícipes no programa e contribuirá com as avaliações que forem feitas a partir das escutas. “O instrumento dará condições mais favoráveis para que a população possa receber os serviços que são necessários em cada bairro, já que os encontros permitirão que a prefeitura identifique demandas e busque soluções adequadas em termos de infraestrutura”, declarou o titular da pasta.