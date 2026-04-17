Políticos da região lamentam morte de Oscar Schmidt aos 68 anos

Prefeitos e deputados da região do Alto Tietê usaram as redes sociais, nesta sexta-feira (17), para se despedir do ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, um dos maiores nomes da história do basquete brasileiro. O ex-jogador morreu nesta sexta-feira, em Santana de Parnaíba, após passar mal em sua casa.

Entre as manifestações, o prefeito de Suzano, Pedro Ishi ressaltou que Schimidt marcou gerações com seu talento, garra e amor pelo basquete. "Foi mais do que um atleta, foi inspiração para milhões de brasileiros. Sua trajetória ficará eternizada nas quadras e nos corações de todos que acompanharam sua história. Um legado construído com dedicação, recordes e uma paixão que ultrapassou fronteiras".

Já o ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi afirmou que o Brasil de despede de um dos maiores nomes da sua história "Foram milhões de brasileiros que acompanharam sua trajetória nas quadras, vibraram com seus arremessos inesquecíveis e se emocionaram com sua entrega em cada jogo. Hoje, o esporte perde um gigante. Mas o seu legado permanece vivo na memória de todos nós, em cada história contada, em cada jovem inspirado e em cada momento que fez o Brasil acreditar".

“Mais do que um recordista de pontos, foi um recordista de esperança, orgulho e inspiração para o povo brasileiro. Sua determinação, sua paixão pelo Brasil e sua grandeza dentro e fora das quadras ficarão para sempre gravadas em nossa memória. Enfrentou gigantes em quadra e desafios ainda maiores na vida, sempre com coragem, sorriso no rosto e uma força de vontade admirável. Muito obrigado, Mão Santa, por nos fazer acreditar que era possível vencer qualquer adversário", lamentou o prefeito de Poá, Saulo Souza.

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale reforçou que o atleta é um ídolo eterno do basquete. "Sua história foi marcada por talento, garra e um amor incondicional pela camisa e pelo esporte. Mais do que um atleta, Oscar foi inspiração para gerações e símbolo de orgulho nacional. Que sua trajetória siga viva na memória de todos nós", declarou.

"Ídolo, referência e sinônimo de paixão pelo basquete, Oscar não foi apenas um atleta, foi inspiração para gerações. Sua história, sua garra e seu amor pelo Brasil jamais serão esquecidos. Que Deus conforte familiares, amigos e todos que admiravam esse gigante", declarou o prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues.

O prefeito de Santa Isabel, Carlos Chincilla também prestou homenagens à Schmidt. "Oscar não foi apenas um atleta extraordinário, mas um verdadeiro símbolo de dedicação, talento e amor pelo esporte, levando o nome do Brasil ao mundo e inspirando gerações. Neste momento, me solidarizo com seus familiares, amigos e todos os admiradores que foram marcados por sua trajetória".

O Deputado estadual, André do Prado salienta que Oscar deixa um legado que nunca será esquecido. "O esporte brasileiro se despede de uma de suas maiores lendas. Recebi com tristeza a notícia do falecimento de Oscar Schmidt, o eterno "Mão Santa", que marcou gerações e levou o nome do Brasil ao topo do basquete mundial. Dono de uma trajetória histórica, recordes impressionantes e uma dedicação exemplar à camisa da Seleção Brasileira".

"O Brasil se despede de uma lenda. Oscar Schmidt faleceu na tarde de hoje, aos 68 anos. Um dos maiores nomes da história do basquete brasileiro, deixa um legado inesquecível para o esporte. Pela Seleção Brasileira, conquistou o ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1987 e o bronze no Mundial de 1978. Foram 7.693 pontos em 326 partidas oficiais com a camisa do Brasil, números que traduzem sua grandeza. Descanse em paz, Mão Santa. Meus sentimentos aos familiares e amigos", comentou o deputado federal, Rodrigo Gambale.

Oscar Schmidt ficou conhecido mundialmente pelo talento nas quadras e pela impressionante capacidade de pontuar. Ídolo do basquete brasileiro, ele construiu uma carreira marcada por recordes e atuações históricas, sendo reconhecido como um dos maiores jogadores da modalidade.