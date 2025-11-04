Mirambava recebe ensaios e mentorias do 'Fest Voz' com crianças semifinalistas

O Complexo Educacional e Cultural Mirambava, no centro, recebeu nesta terça-feira (04/11) os ensaios e mentorias dos estudantes semifinalistas do “Fest Voz”, projeto musical promovido pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi). As atividades fazem parte da preparação para as semifinais do concurso, que acontecem na próxima quinta e sexta-feira (06 e 07/11) e reúnem 22 crianças nas categorias Kids 1 e Kids 2, representando 15 escolas da rede municipal de ensino.

Os jovens intérpretes, que vêm se destacando desde as audições realizadas entre agosto e setembro, participaram de orientações vocais, dinâmicas de palco e oficinas de expressão corporal conduzidas por profissionais ligados à iniciativa. Além de aprimorar a técnica e o desempenho artístico, as mentorias têm como objetivo reforçar valores como autoconfiança, disciplina e cooperação.

O “Fest Voz” teve início em março e contou com várias etapas, tendo a participação de 96 alunos de 18 unidades escolares, que se apresentaram com músicas de diferentes estilos, como MPB, forró, samba, pop nacional, rap e rock. Após as audições, realizadas até 29 de agosto, os melhores intérpretes foram selecionados para as semifinais. As apresentações que acontecerão ao longo desta semana definirão os finalistas que subirão ao palco da Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) no sábado (08/11) para disputar os prêmios e participar da grande celebração musical que encerra o festival.

Para a secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, o projeto reafirma o compromisso da pasta com a formação integral dos estudantes. “O ‘Fest Voz’ é um exemplo de como a arte pode transformar a educação”, declarou.

Os vencedores das categorias Kids 1, destinada a estudantes do 2º e 3º anos, e Kids 2, para alunos do 4º e 5º anos, garantirão vaga na grande final, que ocorrerá na Arena Suzano. “Mais do que uma competição, o ‘Fest Voz’ é uma celebração do talento e da dedicação dos nossos alunos. Cada nota cantada representa um esforço coletivo entre estudantes, professores e gestores que acreditam na educação pública de qualidade”, finalizou a secretária.

Enquanto os semifinalistas se preparam no Mirambava, o público também já pode garantir presença na grande final do “Fest Voz”. O evento contará com as apresentações dos finalistas do concurso e encerrará com um show especial do cantor Vitor Kley.

Os ingressos continuam disponíveis para troca até o dia do evento. A entrada é garantida mediante a doação de um kit de higiene pessoal composto por uma pasta de dente e um sabonete.