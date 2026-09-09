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Jornal Diário de Suzano - 09/09/2026
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Trânsito

Mogi-Bertioga é monitorada por conta das chuvas, mas tráfego segue normal

Rodovia apresenta tempo chuvoso e visibilidade parcial

09 setembro 2026 - 10h11Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Mogi-Bertioga é monitorada por conta das chuvas, mas tráfego segue normalMogi-Bertioga é monitorada por conta das chuvas, mas tráfego segue normal - (Foto: Arquivo/DS)

A Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, conhecida como Mogi-Bertioga (SP-098), está sendo monitorada pela Concessionária Novo Litoral (CNL) por conta das condições climáticas desta quarta-feira (9). Apesar da chuva, o tráfego segue normalmente pelo trecho, segundo a concessionária.

De acordo com a CNL, não foram registradas ocorrências relacionadas à mudança climática durante a manhã. A rodovia apresenta tempo chuvoso e visibilidade parcial.

As equipes da concessionária permanecem monitorando todo o trecho administrado, que inclui regiões do Alto Tietê, Baixada Santista e Vale do Ribeira.

Motoristas que precisarem de atendimento ou identificarem alguma situação que necessite de intervenção podem entrar em contato com a CNL pelo telefone 0800 098 88 55.

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