Mogi-Bertioga é monitorada por conta das chuvas, mas tráfego segue normal

A Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, conhecida como Mogi-Bertioga (SP-098), está sendo monitorada pela Concessionária Novo Litoral (CNL) por conta das condições climáticas desta quarta-feira (9). Apesar da chuva, o tráfego segue normalmente pelo trecho, segundo a concessionária.

De acordo com a CNL, não foram registradas ocorrências relacionadas à mudança climática durante a manhã. A rodovia apresenta tempo chuvoso e visibilidade parcial.

As equipes da concessionária permanecem monitorando todo o trecho administrado, que inclui regiões do Alto Tietê, Baixada Santista e Vale do Ribeira.

Motoristas que precisarem de atendimento ou identificarem alguma situação que necessite de intervenção podem entrar em contato com a CNL pelo telefone 0800 098 88 55.