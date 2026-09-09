Motoristas de aplicativos cobram local para parar no Terminal Norte

Motoristas de aplicativos cobram locais de parada nas proximidades do Terminal Norte de Suzano.

Eles apontam dificuldades para embarcar e desembarcar passageiros.

O DS esteve no local e flagrou motoristas embarcando passageiros em locais inapropriados por conta de um local oficial. “Aqui é muito difícil parar para pegar passageiro”, disse um motorista de Uber, que preferiu não ser identificado.

A Prefeitura de Suzano contesta. Informou que há locais apropriados para embarque e desembarque, e citou o localizado na Avenida Vereador João Batista Fittipaldi, sentido bairro.

Em nota, a Prefeitura destacou as paradas disponíveis. “Há paradas rápidas para embarque e desembarque localizadas na avenida Vereador João Batista Fittipaldi, no sentido bairro, nas proximidades do Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte, e da Estação Suzano da Linha 11-Coral”, disse. Ainda durante a resposta, a Prefeitura de Suzano destacou que o local é apropriado, devido à sinalização semafórica e faixa de pedestres, proporcionando mais segurança aos usuários que circulam e desembarcam na região.