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Jornal Diário de Suzano - 09/09/2026
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Cidades

Motoristas de aplicativos cobram local para parar no Terminal Norte

Prefeitura informou que há locais apropriados e cita o ponto de embarque e desembarque em avenida

09 setembro 2026 - 06h30Por Guilherme Cerqueira - da Reportagem Local
Motoristas de aplicativos cobram locais de parada nas proximidades do Terminal Norte de SuzanoMotoristas de aplicativos cobram locais de parada nas proximidades do Terminal Norte de Suzano - (Foto: Guilherme Cerqueira/DS)

Motoristas de aplicativos cobram locais de parada nas proximidades do Terminal Norte de Suzano.
Eles apontam dificuldades para embarcar e desembarcar passageiros. 

O DS esteve no local e flagrou motoristas embarcando passageiros em locais inapropriados por conta de um local oficial. “Aqui é muito difícil parar para pegar passageiro”, disse um motorista de Uber, que preferiu não ser identificado.

A Prefeitura de Suzano contesta. Informou que há locais apropriados para embarque e desembarque, e citou o localizado na Avenida Vereador João Batista Fittipaldi, sentido bairro.

Em nota, a Prefeitura destacou as paradas disponíveis. “Há paradas rápidas para embarque e desembarque localizadas na avenida Vereador João Batista Fittipaldi, no sentido bairro, nas proximidades do Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte, e da Estação Suzano da Linha 11-Coral”, disse. Ainda durante a resposta, a Prefeitura de Suzano destacou que o local é apropriado, devido à sinalização semafórica e faixa de pedestres, proporcionando mais segurança aos usuários que circulam e desembarcam na região. 

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