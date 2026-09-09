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Jornal Diário de Suzano - 09/09/2026
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Tempo

Previsão do tempo para quarta-feira (9): novas áreas de instabilidade se espalharão por SP

Ao longo do dia, as regiões centro-leste e do extremo oeste paulista permanecerão em situação de ALERTA, com condições favoráveis à ocorrência de temporais

09 setembro 2026 - 10h00Por Agência SP
Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 14 e 21 graus.Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 14 e 21 graus. - (Foto: Defesa Civil)

Nesta quarta-feira, dia 09, novas áreas de instabilidade se espalharão por diversas regiões do Estado, devido à presença de um cavado meteorológico em médios níveis da atmosfera, associado a uma frente fria que permanecerá afastada no oceano.

Ao longo do dia, as regiões centro-leste e do extremo oeste paulista permanecerão em situação de ALERTA, com condições favoráveis à ocorrência de temporais. As regionais do noroeste permanecerão em situação de ATENÇÃO, com possibilidade de pancadas de chuva moderadas e isoladas, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais.

Na capital, as temperaturas devem variar entre 14°C e 21°C. Já em Marília, a mínima prevista é de 18°C e a máxima de 27°C.

Em dias chuvosos, consulte a previsão do tempo e fique atento aos alertas da Defesa Civil.