Previsão do tempo para quarta-feira (9): novas áreas de instabilidade se espalharão por SP

Nesta quarta-feira, dia 09, novas áreas de instabilidade se espalharão por diversas regiões do Estado, devido à presença de um cavado meteorológico em médios níveis da atmosfera, associado a uma frente fria que permanecerá afastada no oceano.
Ao longo do dia, as regiões centro-leste e do extremo oeste paulista permanecerão em situação de ALERTA, com condições favoráveis à ocorrência de temporais. As regionais do noroeste permanecerão em situação de ATENÇÃO, com possibilidade de pancadas de chuva moderadas e isoladas, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais.
Na capital, as temperaturas devem variar entre 14°C e 21°C. Já em Marília, a mínima prevista é de 18°C e a máxima de 27°C.
Em dias chuvosos, consulte a previsão do tempo e fique atento aos alertas da Defesa Civil.