Mogi-Bertioga pode receber 10 mil veículos a mais que previsão inicial no feriado de Tiradentes

A Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, conhecida como Mogi-Bertioga, deve receber 10 mil veículos a mais que a previsão inicial de 219.548, entre sexta (17) e o feriado de Tiradentes, celebrado nesta terça-feira (21).

Segundo o tenente Eduardo Filho, da Polícia Rodoviária, a média pode chegar a 230 mil veículos. “Até agora não foram registrados acidentes graves ou com vítimas fatais. O movimento está tranquilo. Tivemos alguns pontos de lentidão, principalmente a partir do quilômetro 63, mas nada grave”, afirmou.

Já referente a esta segunda-feira (20), o tenente afirmou que o movimento será baixo. "Ainda não tenho uma estimativa do número de veículos, mas temos uma previsão de aumento apenas no final da tarde para noite".