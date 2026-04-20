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Jornal Diário de Suzano - 18/04/2026
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Trânsito

Mogi-Bertioga pode receber 10 mil veículos a mais que previsão inicial no feriado de Tiradentes

Média pode chegar a 230 mil veículos

20 abril 2026 - 10h46Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Mogi-Bertioga pode receber 10 mil veículos a mais que previsão inicial no feriado de TiradentesMogi-Bertioga pode receber 10 mil veículos a mais que previsão inicial no feriado de Tiradentes - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

A Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, conhecida como Mogi-Bertioga, deve receber 10 mil veículos a mais que a previsão inicial de 219.548, entre sexta (17) e o feriado de Tiradentes, celebrado nesta terça-feira (21).

Segundo o tenente Eduardo Filho, da Polícia Rodoviária, a média pode chegar a 230 mil veículos. “Até agora não foram registrados acidentes graves ou com vítimas fatais. O movimento está tranquilo. Tivemos alguns pontos de lentidão, principalmente a partir do quilômetro 63, mas nada grave”, afirmou.

Já referente a esta segunda-feira (20), o tenente afirmou que o movimento será baixo. "Ainda não tenho uma estimativa do número de veículos, mas temos uma previsão de aumento apenas no final da tarde para noite".

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