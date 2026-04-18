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Jornal Diário de Suzano - 18/04/2026
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Cidades

Saspe recebe novo curso gratuito de especialização na área de Turismo Rural

Ao todo, 25 vagas são oferecidas pela iniciativa conjunta entre Condemat+ e Senac; inscrições seguem até a próxima quinta-feira (23/04)

18 abril 2026 - 15h02Por da Reportagem Local
inscrições seguem até a próxima quinta-feira (23/04)inscrições seguem até a próxima quinta-feira (23/04) - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) recebe neste mês o curso gratuito “Turismo: Experiências Rurais Regenerativa”, promovido a partir de uma parceria entre o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). A capacitação será presencial e conta com 25 vagas, com início no dia 27 de abril e término em 14 de maio. As aulas serão ministradas de segunda a quinta-feira, das 19 às 22 horas, na sede do órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1.334 - Centro). As inscrições estão disponíveis até a próxima quinta-feira (23/04) no formulário on-line disponível em https://bit.ly/condemat_senac.

O curso contempla moradores de todas as cidades e é voltado para quem já concluiu o ensino médio, com renda familiar de até dois salários mínimos per capita, ou seja, por pessoa. Também não é permitida a candidatura daqueles que abandonaram outro curso do Senac nos últimos seis meses ou estão matriculados em capacitações da instituição no mesmo período e horário.

Após o preenchimento do formulário on-line, o candidato receberá um e-mail solicitando a documentação necessária para a matrícula. O prazo para a resposta é de 24 horas, e um novo e-mail confirmará a matrícula após a validação das informações.

A formação propõe capacitar estudantes e profissionais da área de turismo para identificar áreas rurais com potencial para desenvolvimento de empreendimentos turísticos sustentáveis, valorizando as vocações naturais promovendo experiências regenerativas.

Este é o terceiro curso oferecido por meio da parceria entre o Condemat+ e o Senac, neste ano, em Suzano. A previsão é de que mais cursos voltados ao turismo sejam ministrados ao longo de 2026. “Nosso desejo é aumentar o acesso da população a formações específicas e a oportunidades de empreendimento. Promovendo capacitações como esta, melhoramos a qualidade de vida dos munícipes e movimentamos a economia turística da região”, declarou a dirigente do Saspe e primeira-dama de Suzano, Déborah Raffoul Ishi.

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