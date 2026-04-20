Poá promove curso de pilotagem com foco em direção preventiva para forças de segurança

A Prefeitura de Poá promoveu, no último sábado (18), um curso de pilotagem de motocicletas voltado à capacitação de profissionais da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Defesa Civil do município, além de reunir forças de segurança da região. A iniciativa teve como foco principal a segurança, a preservação da vida, o aprimoramento técnico e a tomada rápida de decisões em situações de risco.



Durante a formação, os participantes tiveram acesso a conteúdos teóricos e práticos que abordaram desde o conhecimento da motocicleta e o uso correto dos equipamentos de proteção até técnicas avançadas de pilotagem e estratégias de condução no trânsito. O treinamento também incluiu simulações de situações específicas do dia a dia, proporcionando mais preparo para a atuação em campo. Entre os benefícios destacados estão o maior domínio técnico da motocicleta, a capacidade de antecipar riscos no trânsito, a prevenção de acidentes e a melhoria no desempenho operacional dos profissionais.



O curso foi promovido pela Academia de Pilotagem “APEX 360”, em parceria com o motoclube “Insanos” e a Prefeitura de Poá. Participaram da capacitação agentes da Ronda Ostensiva com Motocicletas (ROMO) de Poá, além de equipes de Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, Suzano, Arujá e Santa Isabel, bem como representantes da Polícia Militar, Defesa Civil de Poá e do Departamento de Fiscalização.



Para o secretário de Segurança de Poá, Comandante Ferreira, a iniciativa reforça o compromisso com a qualificação das equipes. “Investir na capacitação dos nossos profissionais é investir diretamente na segurança da população. Um agente mais preparado consegue agir com mais precisão, prevenir riscos e salvar vidas”, destacou.



O prefeito Saulo Souza também ressaltou a importância da ação. “Seguimos investindo na valorização e no preparo das nossas equipes, porque isso se reflete diretamente na qualidade dos serviços prestados à população e na preservação de vidas. A ação reforça o compromisso da administração municipal com a qualificação contínua dos profissionais e com a segurança no trânsito”, afirmou.