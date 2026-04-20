Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 20 de abril de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 18/04/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Poá promove curso de pilotagem com foco em direção preventiva para forças de segurança

Ação, que reuniu agentes da GCM de Poá e região, da Polícia Militar e da Defesa Civil, reforçou a importância da condução preventiva por meio de conteúdos teóricos e práticos

20 abril 2026 - 12h13Por De Poá
Poá promove curso de pilotagem com foco em direção preventiva para forças de segurançaPoá promove curso de pilotagem com foco em direção preventiva para forças de segurança - (Foto: Nivaldo Alves/Secom Poá)

A Prefeitura de Poá promoveu, no último sábado (18), um curso de pilotagem de motocicletas voltado à capacitação de profissionais da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Defesa Civil do município, além de reunir forças de segurança da região. A iniciativa teve como foco principal a segurança, a preservação da vida, o aprimoramento técnico e a tomada rápida de decisões em situações de risco.


Durante a formação, os participantes tiveram acesso a conteúdos teóricos e práticos que abordaram desde o conhecimento da motocicleta e o uso correto dos equipamentos de proteção até técnicas avançadas de pilotagem e estratégias de condução no trânsito. O treinamento também incluiu simulações de situações específicas do dia a dia, proporcionando mais preparo para a atuação em campo. Entre os benefícios destacados estão o maior domínio técnico da motocicleta, a capacidade de antecipar riscos no trânsito, a prevenção de acidentes e a melhoria no desempenho operacional dos profissionais.


O curso foi promovido pela Academia de Pilotagem “APEX 360”, em parceria com o motoclube “Insanos” e a Prefeitura de Poá. Participaram da capacitação agentes da Ronda Ostensiva com Motocicletas (ROMO) de Poá, além de equipes de Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, Suzano, Arujá e Santa Isabel, bem como representantes da Polícia Militar, Defesa Civil de Poá e do Departamento de Fiscalização.


Para o secretário de Segurança de Poá, Comandante Ferreira, a iniciativa reforça o compromisso com a qualificação das equipes. “Investir na capacitação dos nossos profissionais é investir diretamente na segurança da população. Um agente mais preparado consegue agir com mais precisão, prevenir riscos e salvar vidas”, destacou.


O prefeito Saulo Souza também ressaltou a importância da ação. “Seguimos investindo na valorização e no preparo das nossas equipes, porque isso se reflete diretamente na qualidade dos serviços prestados à população e na preservação de vidas. A ação reforça o compromisso da administração municipal com a qualificação contínua dos profissionais e com a segurança no trânsito”, afirmou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mogi-Bertioga pode receber 10 mil veículos a mais que previsão inicial no feriado de Tiradentes
Trânsito

Mogi-Bertioga pode receber 10 mil veículos a mais que previsão inicial no feriado de Tiradentes

Saspe recebe novo curso gratuito de especialização na área de Turismo Rural
Cidades

Saspe recebe novo curso gratuito de especialização na área de Turismo Rural

Suzano alcança 60% de iluminação por LED com mil unidades instaladas em março
Cidades

Suzano alcança 60% de iluminação por LED com mil unidades instaladas em março

Ministério promete para 10 de maio repasse de R$ 7,3 mi para concluir Hospital Federal
Saúde

Ministério promete para 10 de maio repasse de R$ 7,3 mi para concluir Hospital Federal

Políticos da região lamentam morte de Oscar Schmidt aos 68 anos
Cidades

Políticos da região lamentam morte de Oscar Schmidt aos 68 anos

Meio Ambiente apreende caçambas irregulares na região norte
Cidades

Meio Ambiente apreende caçambas irregulares na região norte