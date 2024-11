Morador do Tabamarajoara se forma médico e retorna ao bairro para trabalhar em UBS

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Edson Samio Kimura, do bairro Tabamarajoara, iniciou neste mês um novo ciclo de atividades após a conclusão das obras que garantiram uma completa transformação do equipamento. Contudo, as melhorias estruturais que modificaram a composição interna do posto não alteraram a relação de afeto da equipe de profissionais com a comunidade que é atendida neste local. Além de um pediatra que trabalha há 25 anos no bairro, agora a unidade passa a contar com um médico generalista nascido e criado no Tabamarajoara, que estudou na Universidade Maria Auxiliadora, do Paraguai, durante seis anos e meio, e retornou para casa, aos 25 anos, por meio do programa “Mais Médicos” do governo federal.

O profissional atende pelo nome de Daniel Rosel Guerrero Martinez. Ele vem de uma família que possui fortes ligações com o desenvolvimento da comunidade que se formou no entorno da unidade de saúde. Seu sobrenome está estampado em locais de referência para os moradores, como a própria rua onde está instalada a UBS Edson Samio Kimura, que presta homenagem a seu bisavô, Sebastian Rosel Garcia, um dos fundadores do bairro. Já a pista de caminhada que fica próxima ao posto recebeu o nome de seu avô, Daniel Rosel Martinez, por ele ter sido um dos primeiros comerciantes do local, contribuindo com o sustento de muitas famílias.

Desde a última segunda-feira (04/11), o profissional deu início aos atendimentos no posto e agora retoma de forma definitiva seus laços com o bairro onde foi criado, para residir e trabalhar. Ele permanecerá à disposição dos munícipes que têm essa unidade de saúde como referência durante período integral, de segunda a quinta-feira, e nas manhãs de sexta-feira. Daniel se junta aos outros dois generalistas que já atuam neste equipamento e aos demais 30 funcionários que integram a equipe da UBS.

Orgulhoso de ter a oportunidade de cuidar dos moradores do bairro onde foi criado, ele declarou que espera contribuir com a qualidade de vida de todos, da mesma maneira que seu avô e seu bisavô. “É uma honra poder estar agregando na saúde da comunidade que conheço desde sempre. Aqui eu cresci e agora estou podendo retornar para oferecer o meu conhecimento em prol da população. Minha família criou um vínculo com o bairro Tabamarajoara desde sua fundação, ligação essa que se mantém até agora”, afirmou o médico, que já foi atendido, quando criança, pelo mesmo pediatra que trabalha até hoje nesta unidade.

A UBS

A reforma iniciada no primeiro semestre do ano passado garantiu a ampliação do posto em 135 metros quadrados (m²), proporcionando o aumento do número de consultórios, que passaram de cinco para dez na atual estrutura. A requalificação do espaço contemplou a construção de um banheiro para o público e uma sala de espera, além de melhorias no telhado, na pintura e na identidade visual. As intervenções garantiram mais conforto para o público que comparece ao polo de atendimento, que registra 1.250 consultas por mês nas áreas de Clínica Geral, Pediatria, Psiquiatria, Psicologia, Odontologia, Ginecologia e Enfermagem.

Entre outros serviços, a unidade também oferece atividades de auriculoterapia, de planejamento reprodutivo e procedimentos de Enfermagem, que incluem curativo, aplicação de medicação, aferição de pressão arterial e glicemia capilar, pesagem do programa “Bolsa Família”, teste rápido para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), coleta de papanicolau e de exames laboratoriais.