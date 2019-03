Moradores de condomínio criticam falta de manutenção em estrada

A Estrada do Ribeirão, localizada no bairro Cidade Boa Vista, é alvo de reclamações dos moradores que pedem, há tempos, melhorias no local. As principais reivindicações são referentes aos buracos na via e a falta de asfalto, que prejudica o direito de ir e vir dos residentes, uma vez que a rua serve de passagem para ônibus e vans.

Outro problema relatado pelos moradores, especificamente os moradores dos condomínios do programa federal "Minha Casa, Minha Vida", da construtora MRV, é referente aos problemas de infiltração e rachaduras nos apartamentos. Muitos reclamam do mofo que a infiltração está causando, prejudicando assim, a saúde de quem vive no local.

Sobre esse assunto, a MRV garante que os condomínios Solar das Oliveiras e Solar das Hortências (locais onde os reclamantes moram) foram entregues em perfeitas condições de uso e habitação. "Em relação aos problemas relatados, estamos com equipe dedicada para prestar toda a assistência necessária a qualquer eventual inconveniente de origem construtiva", informa.

"Temos dois problemas por aqui, o prédio e a rua. No caso da Rua queremos melhorias porque pagamos um valor muito alto de IPTU e não temos nenhum retorno", conta a estudante Débora Rodrigues, de 35 anos.

A ajudante geral Márcia de Souza, de 48 anos, comenta que a situação da Rua já foi reportada e que até o momento, nada foi feito. Atualmente, o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) no local, gira em torno de R$ 500, valor considerado abusivo pelos residentes.

Alguns moradores comentaram que o pedido de asfaltamento foi aprovado em agosto do ano passado.

Porém, até o momento, nenhuma ação foi feita para minimizar os problemas do local.

Além do problema de falta de asfalto, buracos, falta de limpeza e tubulação correta da rua e infiltrações nos apartamentos, os condôminos do Solar das Hortências e Solar das Oliveiras estão enfurecidos com a taxa condominial, que de acordo com a maioria, gira em torno de R$ 160 por mês.

"É um valor muito alto para os apartamentos. O local não oferece nenhum atrativo que argumente esse valor", conta a auxiliar de produção Sandra Gonzaga, de 33 anos.

A MRV informa que o valor do condomínio não é estabelecido pela empresa e destaca que "todos os pedidos de manutenção devem ser solicitados através do canal 'De Olho da Qualidade' da Caixa Econômica Federal".

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos informa que o local já estava no cronograma de avaliação da pasta. Amanhã uma equipe deve vistoriar o local para determinar a situação da via. Posteriormente, as equipes de manutenção deverão tomar as providências conforme as demandas levantadas na vistoria técnica.

Sobre o IPTU, a secretaria de Planejamento e Finanças esclarece que o cálculo do IPTU segue os critérios da legislação vigente e leva em conta o valor venal do imóvel.

O valor arrecadado com o IPTU não é destinado apenas a manutenção asfáltica, mas também a outros serviços disponibilizados para a população, como as escolas públicas (com educação, alimentação e transporte escolar), as unidades de saúde (com serviço das equipes médicas, exames, medicações), manutenção da iluminação pública, entre outras melhorias e serviços. Importante esclarecer que o valor arrecadado com o IPTU é distribuído para as demandas de todo município.