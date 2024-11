Moradores de Palmeiras terão novo espaço para atividades com Casa de Cultura

A Secretaria Municipal de Cultura entregará no fim deste mês a Casa de Cultura de Palmeiras, que será o novo espaço para a realização das atividades culturais na região sul da cidade. O equipamento, que fica na rua Manoel Ramos, 14, no bairro Parque Palmeiras, abrirá caminho para a realização de uma série de projetos e oficinas com artistas do município.

O local foi escolhido estrategicamente para facilitar o acesso do público que o utilizará. O imóvel está passando por uma profunda reforma para atender com excelência a classe artística do município. O lugar contará com um palco para a realização de pequenas apresentações, um espaço reservado para aulas de dança e teatro, uma área para aulas de artes plásticas, biblioteca e espaço multiuso.

As obras de adaptação do imóvel estão próximas de serem concluídas. Atualmente, a Casa de Cultura passa por intervenções nas áreas de apresentação e palco. Além disso, o local está recebendo uma identidade visual com desenhos realizados em grafite por artistas da cidade. O investimento total nas obras é de cerca de R$ 40 mil, oriundos de recursos do Instituto de Formação e Ação em Políticas Nacionais e Cidadania (Infap), responsável pelas oficinas culturais no município.

O secretário José Luiz Spitti, destacou que a Casa de Cultura de Palmeiras cumprirá um papel fundamental na promoção de atividades artísticas no município. “Este será um grande local para crianças e adultos participarem de aulas e oficinas que vão agregar muito a eles. Com a adaptação deste equipamento, nossa ideia é oferecer conforto e ótimos recursos, assim como acontecia no Centro Cultural instalado para os moradores da região. Vale destacar que as atividades culturais seguem sendo realizadas em uma igreja na região sul, no bairro Chácara Nossa Senhora Aparecida, até a entrega deste espaço”, declarou o chefe da pasta.

Ainda de acordo com Spitti, a entrega da Casa de Cultura poderá ser o ponto de partida para a instalação de espaços semelhantes para os moradores de Palmeiras. “Nossa ideia é aumentar o número de equipamentos como este na localidade, triplicando a quantidade de atendidos e oferecendo recursos para que tenhamos grandes artistas sendo formados em Suzano”, finalizou o secretário.