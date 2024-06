Morre Estevam Galvão, ex-prefeito, ex-deputado e um dos maiores líderes políticos do Alto Tietê

O ex-deputado e ex-prefeito de Suzano, Estevam Galvão de Oliveira, faleceu na noite deste sábado (29), aos 82 anos. Ele lutava contra um câncer no pâncreas e estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Morreu em virtude das complicações geradas pela doença.

A assessoria de imprensa emitiu nota falando sobre a história pública do ex-deputado. “Sua história, luta pela população e pelo Estado de São Paulo permanecerão para sempre vivos na literatura, em nossas mentes e corações”.

A família também agradeceu as orações: “A família Galvão de Oliveira agradece as orações e todas as mensagens de carinho que recebe desde já e convida a todos para a última despedida de Estevam neste domingo, das 9h às 16h, na Arena Max Feffer”.

Às 14 horas haverá um culto religioso em homenagem a este grande homem. A celebração também será aberta para toda a população.

50 ANOS

Estevam tinha 50 anos de vida pública - destes, mais de 20 anos foram dedicados ao parlamentarismo estadual : foram cinco mandatos como deputado estadual, período em que ele também foi relator do Orçamento do Estado, líder partidário por mais de 10 anos, segundo secretário e por fim corregedor da Alesp. Foi quatro vezes prefeito de Suzano.