Morre homem atingido por explosão dentro de indústria química em Suzano

A vítima Agnaldo Silva, de 55 anos, morreu após ser atingido pela explosão de um tanque com piche (asfalto líquido) no interior de uma indústria química, nesta terça-feira (4). O caso aconteceu na Avenida Vereador João Batista Fitipaldi, no bairro Vila Maluf, em Suzano.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) confirmou o falecimento. A sobrinha de Agnaldo informou ao DS sobre a morte na manhã desta quarta-feira (5).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o atendimento da ocorrência e, no local, foram informados que a vítima realizava reparos de solda no tanque, quando houve a explosão seguida de incêndio.

O homem foi levado ao Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, com a ajuda do Helicóptero Águia, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A vítima caiu de uma altura de mais de dez metros com a explosão, sofrendo queimaduras de primeiro e segundo graus nas mãos e rosto e fraturando pelo menos um membro inferior.

Foram solicitados exames junto ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso foi registrado como incêndio e comunicação de óbito no 2° DP de Suzano.