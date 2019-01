Mortes violentas têm leve queda na região; Itaquá é a mais violenta

O Alto Tietê fechou 2018 com leve queda de 3,73% nos números de assassinatos, em comparação ao mesmo período de 2017. Foram 129 casos, contra 134 do ano retrasado.

A cidade com o maior número de mortes violentas foi Itaquaquecetuba, totalizando 42. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Itaquá voltou a ocupar o ranking de município mais violento da região. Em 2017, o posto era ocupado por Suzano.

O território itaquaquecetubense teve uma média mensal de 3,5 mortes violentas.

A cidade computou assassinatos em todos os meses do ano passado. O período mais violento foi setembro, com 6; seguido de julho, novembro e dezembro, totalizando cinco cada. Fevereiro e abril tiveram quatro assassinatos; e março e outubro, totalizando três mortes violentas, seguido de janeiro e maio com duas. Em junho foi apenas um.

Os dados da SSP põem Mogi das Cruzes como o segundo município mais violento do Alto Tietê. Em 2018, a cidade registrou 25 casos, contra 19 do período retrasado, um aumento de 31,58%. Em terceiro vem Suzano, totalizando 24 assassinatos causados por arma de fogo, faca ou algum objeto que resultou em morte.

Em 2017, o município suzanense ocupou a primeira colocação como território mais violento, com 37 mortes violentas. Ou seja, houve uma redução real de 35,14%. Das menores cidades da região, Arujá foi a que mais teve assassinatos. Foram 10. Em seguida, Santa Isabel (9); Ferraz de Vasconcelos (8); Poá (7); Guararema (2); e Salesópolis (1).

A relação do ranking das cidades mais violentas não altera, quando o assunto são as tentativas de homicídio.

A primeira colocada é Itaquá, com 36 atentados. Seguido de Mogi das Cruzes, totalizando 34; e Suzano com 26. Na região, as menores são Arujá (9); Poá (8); Ferraz de Vasconcelos (6); Santa Isabel (4); e Biritiba Mirim (1). A SSP não computou nenhuma tentativa de homicídio em Guararema e Salesópolis.