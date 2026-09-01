Mutirão de castração atende 190 animais no Jardim Europa

A Prefeitura de Suzano realizou no último domingo (30/08) mais uma edição do mutirão de castração de cães e gatos. A ação ocorreu na Escola Municipal Sérgio Simão, no Jardim Europa, e resultou no atendimento de 190 animais. Ao todo, foram realizados procedimentos em 83 cães e 107 gatos. A iniciativa faz parte das ações desenvolvidas pela administração municipal para ampliar o acesso da população aos serviços de proteção, saúde e bem-estar animal.

Realizados desde 2018, os mutirões de castração já ultrapassaram a marca de 12 mil atendimentos, sendo quase 1,5 mil somente este ano. As ações são promovidas de forma descentralizada, permitindo que o serviço seja levado para diferentes bairros e facilitando o acesso dos tutores ao procedimento.

A atividade integra uma agenda de atendimentos programada pela secretaria ao longo do ano nas três regiões de Suzano. Assim como nas edições anteriores, foram realizados, gratuitamente, procedimentos de esterilização e microchipagem, além do cadastro no Registro Geral Animal (RGA), com o objetivo de garantir a identificação, a segurança e o bem-estar dos pets.

A castração é uma importante ferramenta para auxiliar no controle populacional de cães e gatos, além de contribuir para a prevenção de ninhadas indesejadas, do abandono e de problemas relacionados à saúde dos animais.

A realização das ações em diferentes regiões do município também contribui para aproximar os serviços públicos da população, garantindo atendimento de forma organizada e ampliando o alcance das políticas públicas voltadas à causa animal.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, agradeceu pela presença da população com os pets e destacou a quantidade de atendimentos. “São mais de 12 mil atendimentos desde 2018. Isso mostra a importância e a continuidade desse trabalho. A cada mutirão, conseguimos levar a castração para mais perto dos moradores e contribuir diretamente para o controle populacional, a prevenção do abandono e a promoção do bem-estar dos animais. Obrigado a todos que participaram”, afirmou.

O local, a data e o horário da próxima edição ainda serão definidos. Para participar das futuras ações, é necessário fazer a inscrição por meio do link bit.ly/Castracao-Suzano ou presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, na região central. Para concluir o cadastro, é preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

A inscrição antecipada permite que a secretaria organize o fluxo de atendimentos e garanta as condições sanitárias adequadas para as cirurgias. Após o cadastro, os tutores recebem, exclusivamente por WhatsApp, informações sobre a data, o horário e o local do procedimento.