'Nada é difícil se você tem disposição para o trabalho', disse Estevam na última entrevista ao DS

Na última entrevista dada ao DS, no início deste ano, o ex-deputado estadual Estevam Galvão (PSD) falou de sua carreira política e disse que não havia se aposentado, mas seguia recomendação médica para não disputar eleições. Ele mostrava disposição física: “Me mantenho sempre com a cabeça e o corpo ativos. Faço pilates três vezes por semana, e trabalho muito, claro. Se manter ativo e útil para a sociedade é fundamental”, disse Estevam na ocasião. Seguem trechos da entrevista concedida ao DS.

Diário de Suzano: O senhor acaba de ser homenageado na Assembleia Legislativa - onde se dedicou mais de 20 anos. O que representa esse reconhecimento?

Estevam: É uma alegria muito grande e posso dizer até que foi um dos dias mais felizes da minha vida, afinal esta é a mais alta honraria que a Assembleia pode oferecer - a medalha de Honra ao Mérito Legislativo. Estive ali ao lado de amigos e políticos que fizeram e fazem parte da minha história, como o senador Aloysio Nunes, deputados estaduais, federais, prefeitos, vereadores e lideranças da nossa região, do Vale do Paraíba e interior do Estado.

Gente que percorreu quatro, cinco, seis horas de viagem para estar lá e prestigiar esse momento ao meu lado. Isso não tem preço. Agradeço o grande amigo e deputado estadual, Edmir Chedid, pela honraria concedida e a todos os amigos e autoridades presentes. Acima de tudo, agradeço minha família, representada ali pela minha esposa, Viviane, minhas filhas Daniela e Carolina, meus genros Renato e Bruno e os netos mais velhos, Leonardo e Eduardo. Faltou só o Fernando, o neto caçula, mas ele é criança ainda.

DS: O senhor completou 50 anos de vida pública. Como é fazer um cinquentenário dedicado à política e à vida das pessoas?

Estevam: Olha, é gratificante. Veja que são 50 anos de história. Cheguei em Suzano ainda muito jovem, mal tinha completado meus 20 anos de idade. Naquela época não imaginava que seria vereador, prefeito por quatro mandatos, deputado federal, estadual por cinco vezes. É difícil falar da gente mesmo, mas eu acho que construí uma história muito bonita e me orgulho muito do caminho que percorri até aqui. É o que a gente deixa para os nossos filhos e netos. Nossa história, ensinamentos, realizações.

DS: O senhor foi 4 vezes prefeito de Suzano. Gostaria que falasse um pouco do legado, da marca deixada neste período para a cidade. Quais foram as principais marcas (em termos de obras)?Estevam: São muitas conquistas, fica até difícil citar aqui as mais importantes, porque na construção de uma cidade, no avanço de serviços e na conquista da qualidade de vida da população, tudo é importante. Mas tivemos obras que marcaram gerações, como o Viaduto Leon Feffer. Você imagina Suzano hoje sem essa obra? A cidade estaria completamente dividida, impedindo o avanço e desenvolvimento de toda a região.

Ao longo da minha trajetória, conquistamos a Etec e agora a Fatec (em obras); Poupatempo; realizamos pavimentações e obras de saneamento por toda a cidade; temos o Sesi e o CAT; o Senai; o Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi; o Estádio Municipal; adquiri o terreno e implantamos o Parque Municipal Max Feffer - hoje um dos cartões postais de Suzano; conquistamos com o então governador José Serra a ligação da Rodovia Ayrton Senna com Suzano, Poá e Itaquá; Delegacia da Mulher; somamos 98% de água encanada e 82% de esgoto tratado na cidade; além das obras de galerias de águas pluviais na avenida Armando Salles de Oliveira, a nova estação da CPTM e chegada do Expresso Leste; Bom Prato; e mais recentemente o HC de Suzano, que passa a funcionar como um Hospital Regional para atender publicamente casos hospitalares de média e alta complexidade. A lista é grande, mas acredito que estas obras representam bem o nosso trabalho por Suzano.

DS: O que é mais difícil, ou menos difícil, ser prefeito ou deputado?

Estevam: Nada é difícil se você tem disposição para o trabalho e compromisso com o que se propõe a fazer. Fui muito feliz nas duas funções. Como deputado você tem muito mais autonomia e liberdade para trabalhar, mas também passa a ser responsável por todo o Estado de São Paulo. Para qualquer função que você vai assumir, é preciso ter conduta, responsabilidade e compromisso com o coletivo. Ai não tem como errar.

DS: O senhor também recebeu título de comendador de Suzano. O que representou essa homenagem?

Estevam: Que alegria! Recebi das mãos do prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, mais esta honraria, inédita. Primeiro comendador da cidade que me acolheu, que escolhi para formar minha vida e onde vivo até hoje, há mais de 60 anos. Isso tudo é reconhecimento da história e do trabalho que prestamos para a nossa terra e me deixa feliz demais. Agradeço o Ashiuchi e toda a sua equipe, que vem realizando um ótimo trabalho por Suzano.

DS: Como está seu trabalho no Fumefi? O que o Alto Tietê pode esperar?

Estevam: Tenho auxiliado muito o Kassab (secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado) nas tratativas com o Governo, na analise das demandas dos municípios atendidos pelo Fumefi e até na liberação destes recursos. A experiência que a gente adquire como gestor nos possibilita isso. Tem sido uma experiência muito produtiva, o Kassab é um grande amigo e parceiro.

O DS também perguntou, no início deste ano, sobre as eleições municipais. O senhor pretende acompanhar? Vai apoiar algum candidato? O Pedro Ishi, candidato do prefeito Rodrigo Ashiuchi, é um bom nome? O senhor apoiaria ele?

Estevam: Estou sempre presente na vida pública e política da nossa cidade. Ainda que por questões de saúde eu tenha optado por não me candidatar novamente a deputado estadual nas últimas eleições, sigo na política e acompanhando tudo muito de perto. Não me aposentei não, muito pelo contrário! Sigo trabalhando, e na ativa. O Ashiuchi vem realizando um ótimo trabalho na cidade, o povo reconhece isso e o candidato que ele apoiar certamente será bem visto pelos eleitores.

DS: Como vê, até agora, o trabalho do atual governador Tarcísio de Freitas no Estado?

Estevam: Está realizando um bom trabalho. Ele mostra disposição para superar desafios, é muito ativo e tem experiência no Executivo. Como todo administrador, há erros e acertos, mas acredito que fará um bom governo.

DS: Como vê, até agora, o trabalho do Lula na Presidência da República?

Acompanho com muita ansiedade e esperança, até. Ainda é cedo para dizer, mas torço muito para que faça um bom trabalho pelo nosso País. O Brasil não suporta mais crises. Precisamos voltar a crescer, vencer o desemprego, avançar na economia e nas relações internacionais.

DS: O senhor não disputou as últimas eleições gerais para deputado para cuidar da saúde a pedido da família. Como está o seu acompanhamento médico?

Estevam: Estou ótimo, graças a Deus. Mas a gente não descuida né? Sigo em tratamento e me mantenho sempre com a cabeça e o corpo ativos. Acho que essa é a fórmula para uma velhice saudável. Faço pilates três vezes por semana, e trabalho muito, claro. Se manter ativo e útil para a sociedade é fundamental.