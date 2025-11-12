Neste domingo, Suzano celebra a cultura oriental com mais uma edição do Oriental Fest

A cidade de Suzano será palco, neste domingo (16/11), de mais uma edição do Oriental Fest, promovido pelo Bunkyo Suzano. O evento, que acontecerá das 11 às 18 horas, na sede da entidade (avenida Armando Salles de Oliveira, 444 - Centro, Suzano), é gratuito e promete encantar o público com o melhor da cultura asiática, unindo sabores, tradições e muita alegria.



Com uma programação variada, o festival contará com delícias típicas da gastronomia oriental, como yakibifum, gyoza e lámen, além de apresentações culturais, artesanato e atividades para toda a família. O Oriental Fest já é uma tradição em Suzano e se consolidou como um dos eventos mais aguardados do calendário cultural da cidade, atraindo visitantes de toda a região.



De acordo com o presidente do Bunkyo Suzano, Reinaldo Katsumata, o evento é resultado do empenho e da união da comunidade. “O Oriental Fest é um momento muito especial para todos nós. Mais do que uma celebração da gastronomia, é uma demonstração do quanto nossa comunidade valoriza as tradições, o trabalho coletivo e o convívio entre gerações. Cada edição reafirma o compromisso do Bunkyo em manter viva a cultura oriental e em compartilhar com Suzano toda a riqueza e a beleza dessa herança que nos une”, destacou.



Com o apoio de empresas parceiras e o engajamento dos departamentos do Bunkyo, a edição deste ano reforça o propósito de valorizar a cultura oriental e promover o encontro entre gerações, mantendo vivas as tradições que fazem parte da história de Suzano. O público poderá aproveitar um domingo repleto de cultura, arte e boa comida em um ambiente acolhedor e familiar.