No Dia do Cliente, ACE Suzano orienta empresários sobre estratégias para fidelizar consumidores

O Dia do Cliente é uma das datas que têm ganhado destaque no calendário comercial nos últimos anos. Celebrado em 15 de setembro, o momento representa uma oportunidade para valorizar os consumidores e incentivar novas vendas. Para a Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, além das ações promocionais, a ocasião também pode ser aproveitada para desenvolver estratégias capazes de transformar uma primeira compra em uma relação duradoura.



O crescimento da relevância da data para o comércio é refletido nos números. De acordo com dados da Nuvemshop, durante a Semana do Cliente de 2025, o e-commerce registrou R$ 136 milhões em vendas, com mais de 510 mil pedidos. Para 2026, segundo a Getnet, empresa de tecnologia e soluções de pagamento, as vendas na semana do Dia do Cliente devem crescer 8%.



No entanto, resultados positivos podem ser momentâneos caso não exista um trabalho contínuo de aproximação com o público. Entre as práticas recomendadas pela ACE Suzano estão conhecer o perfil do consumidor que o negócio deseja atingir, oferecer atendimento próximo e eficiente, cumprir prazos e condições acordadas e manter contato após a venda. Criar benefícios para quem compra com frequência, personalizar o atendimento e utilizar canais digitais também são alternativas para estimular a fidelização.



Outro ponto importante é saber ouvir. Avaliações, sugestões e reclamações podem revelar oportunidades de melhoria em produtos, serviços e processos. Para a entidade, proporcionar uma boa experiência exige atenção em todas as etapas da jornada de compra.



O presidente da ACE Suzano, Cristiano Homan, ressalta que conquistar a preferência do consumidor é resultado de um trabalho contínuo. “Preço é importante, mas atendimento, confiança, qualidade e pós-venda também fazem diferença na decisão do consumidor de voltar. O Dia do Cliente é uma oportunidade para agradecer e, principalmente, avaliar como essa relação está sendo construída durante todo o ano”, afirma.



Com 58 anos de atuação, a ACE Suzano trabalha para apoiar o desenvolvimento dos empresários e fortalecer o ambiente de negócios do município. Entre as iniciativas promovidas pela entidade estão as Rodadas de Negócios, os Encontros de Negócios e o ACE Suzano Cast, que proporcionam capacitação, troca de experiências, networking e acesso a conteúdos sobre gestão e empreendedorismo.



Os associados também contam com soluções e benefícios para o dia a dia dos negócios, como consultas de crédito, certificado digital, programa de estágio, portal de vagas, convênios e uma rede de descontos e parcerias. A entidade ainda desenvolve campanhas de valorização do comércio local, como o Compre em Suzano, incentivando a população a consumir no próprio município.



“Nosso papel é estar ao lado de quem empreende, oferecendo ferramentas, conhecimento e oportunidades de conexão que possam contribuir para o crescimento dos negócios. Quando temos empresários mais preparados e consumidores bem atendidos, fortalecemos todo o comércio de Suzano”, completa Homan.